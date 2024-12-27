Росіяни вже вийшли на трасу від Покровська до Дніпра: чи може РФ перерізати дорогу

Російська окупаційна армія намагається обійти по колу Дружківку, Краматорськ та Словʼянськ.

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Яка ситуація під Покровськом / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада

Ключові тези Довбні:

Траса від Покровська до Дніпра має дуже великі пропускні можливості

Російські ДРГ вже заходять у самий Покровськ

Депутат Дружківської міської ради Микола Довбня повідомив, що російська окупаційна армія фактично дісталась до траси від Покровська до Дніпра, яка є критичною для забезпечення Сил оборони та гуманітарних місій на Донеччині.

"Насправді, щодо ситуації на фронті, то я б сказав, що вона дещо дивна. Окупанти намагаються обійти по колу Дружківку, Краматорськ та Словʼянськ. Зараз найскладніші бої і найгірша ситуація саме в Покровську. Там ворог намагається перерізати трасу від Покровська до Дніпра. Фактично, вони вже вийшли до цієї траси. Часто російські ДРГ вже заходять у самий Покровськ. Перерізання саме траси від Покровська до Дніпра буде дуже сильним ударом по Силах оборони та гуманітарним місіям, які там працюють", - розповів Довбня для Еспресо. відео дня

Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

За словами депутата, дуже велика кількість людей продовжує залишатись у Краматорську, Словʼянську та Дружківці.

"Траса від Покровська до Дніпра має дуже великі пропускні можливості. Якщо окупантам вдасться перерізати цю дорогу, то тоді нам доведеться постачати паливо, харчі, медикаменти й інші критично необхідні речі якимись іншими шляхами. Та й насправді людей залишилось дуже багато в регіоні. Зокрема, у Краматорську, Дружківці та Слов'янську. Втім, люди розуміють, що в разі погіршення ситуації потрібно буде миттєво виїжджати, а це можна буде зробити лише Харківською трасою", - додав він.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що диктатор Володимир Путін вирішив відкласти захоплення Покровська. Експерти припустили, що Путін, дав вказівку військовому командуванню відкласти захоплення Покровськ, зосередившись на просуванні через відкриті поля та невеликі населені пункти.

Військові розкрили, що насправді відбувається під Покровськом. Відомо, що українським військам вдалося відкинути російських окупантів у районі села Піщане Покровського району. У самому Покровську ворожих ДРГ немає, українська армія дала відсіч ворогу неподалік від Покровська.

Стало відомо, яке місто може бути наступною ціллю РФ на Донеччині. Армія РФ намагається прорватися до Покровська в Донецькій області. Іван Ступак вважає, якщо росіянам вдасться захопити українське місто, наступною їхньою ціллю, ймовірно, стане Костянтинівка.

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