Припинення вогню є необхідністю: РФ не зможе вести війну - Інгрем

Вичерпання людського ресурсу з обох сторін впливає на необхідність вирішувати питання щодо закінчення війни.

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У Росії вже немає достатньої кількості ресурсів для ведення довготривалої війни / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скрін з відео в YouTube

Що сказав британський полковник:

Обидві сторони війни зазнали втрат і виснажилися

Припинення бойових дій було б вигідне і Києву і Москві

Україна може зайняти сильнішу позицію

Протягом останніх декількох місяців серед лідерів західних країн активно тривають обговорення можливих сценаріїв закінчення війни в Україні чи, принаймні, замороження конфлікту.

Полковник військової розвідки Великої Британії у відставці Філіп Інгрем розповів 24 Каналу, що досягти припинення вогню зараз справді необхідно, при чому як і країні-агресору Росії, так і Україні.

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Він пояснює, що обидві країни страждають від втрат у війні. Зокрема протягом 2024 року РФ втрачала щодня від 1400 до 2000 осіб. Через це ресурси для ведення війни у нинішньому темпі у Кремля скоро закінчаться.

"Росіяни використали більшість бронетехніки, яка була на зберіганні, та покладаються на ракети й боєприпаси, які надходять з Ірану та КНДР. З погляду надійності, я б не хотів ставити північнокорейський снаряд у гармату й стояти поруч, коли натягнуть шнур для його запуску", - додав Інгрем.

Тому заяви Путіна про нібито готовність продовжувати бойові дії на території України не відповідають реальним можливостям армії РФ.

"Щодо України, то вона також зазнає великих втрат на передовій, але має ширшу підтримку. Оборонна база зростає та збільшує виробничі потужності, тоді як у Росії вони досягли межі", - зауважив британський полковник.

Крім цього не варто забувати про підтримку України зі сторони західних партнерів, які лише починають досягати необхідних виробничих стандартів для забезпечення всіх потреб.

Припинення вогню в Україні - що відомо

Нагадаємо, повноважний представник польського уряду щодо відновлення України Павел Коваль нещодавно заявив, що Україна та країна-агресорка Росія швидко наближаються до перспективи припинення вогню попри надскладну ситуацію на фронті.

Раніше, як писав Главред, президент Володимир Зеленський відкинув ідею негайного припинення вогню, адже Україна веде важку війну з Росією, щоб запанував справжній мир і держава має отримати ефективні гарантії.

Напередодні також полковник британської армії у відставці Хеміш де Бреттон-Гордон заявив, що прихід Дональда Трампа до влади може вплинути на перебіг війни в Україні, проте ключовим залишається те, що будь-які мирні переговори чи домовленості про припинення вогню мають базуватися виключно на умовах України.

Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

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Хто такий Філіп Інгрем? Філіп Інгрем - журналіст, який спеціалізується на сферах безпеки та розвідки. Тривалий час прослужив у британській військовій розвідці та має багаторічний досвід у всіх аспектах розвідки та безпеки, а також стратегічного планування.

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