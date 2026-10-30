Зустріч Зеленського, Трампа та Путіна: у МЗС розповіли про підготовку переговорів

Українська сторона розглядає переговори як потенційний етап підготовки до подальшого діалогу.

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У МЗС не виключають тристоронню зустріч президентів / Колаж: Главред, фото: скріншот, Офіс президента, facebook.com/WhiteHouse

Головне із заяв Тихого:

Темами обговорення стануть питання безпеки та механізми зниження напруженості

Серед найбільш чутливих питань - ситуація навколо Донецької області

Україна розраховує, що майбутні тристоронні контакти за участю представників Києва, Москви та Вашингтона в Абу-Дабі допоможуть просунутися до врегулювання війни.

Українська сторона розглядає переговори як потенційний етап підготовки до подальшого діалогу безпосередньо між лідерами держав, заявив представник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий на брифінгу в п’ятницю, 30 жовтня, повідомляє NV.

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За словами дипломата, основними темами обговорення стануть питання безпеки, а також можливі механізми зниження напруженості. Київ готовий розглядати різні варіанти деескалації та очікує аналогічної конструктивної позиції від російської сторони. Окрему увагу планується приділити "різним модальностям гарантій безпеки - тому, як це може виглядати".

Ще одним складним напрямком переговорів залишаються територіальні розбіжності. Як пояснив Тихий, серед найбільш чутливих питань - ситуація навколо Донецької області. При цьому він звернув увагу, що представники делегацій не мають повноважень ухвалювати остаточні рішення щодо територіальної проблематики. Такі домовленості, на його думку, можуть бути досягнуті виключно на найвищому політичному рівні.

У українському зовнішньополітичному відомстві вважають, що зустріч в Абу-Дабі має стати нагодою підготувати ґрунт для переговорів за участю керівників країн. Київ має намір використати цей формат для просування процесу, однак найпринциповіші питання, як підкреслив представник МЗС, вимагають безпосередньої участі лідерів.

"Ми також розглядаємо цю зустріч як можливу підготовку до зустрічі лідерів і все ж вважаємо, що низка питань, низка найбільш чутливих моментів мають обговорюватися на рівні лідерів", - сказав представник МЗС.

Тихий також повідомив, що президент України Володимир Зеленський готовий до такого формату переговорів. За його словами, за умови наявності аналогічної політичної волі з боку глави Кремля Володимира Путіна зустріч на найвищому рівні могла б відбутися й принести конкретні результати.

"Така зустріч могла б відбутися, і можна було б дійсно досягти результату", - зазначив представник українського зовнішньополітичного відомства.

Говорячи про можливі терміни проведення переговорів у столиці ОАЕ, дипломат підкреслив, що українська сторона зацікавлена в їхній організації без зволікань. Київ готовий розпочати діалог при першій нагоді, однак остаточна дата залежить від низки обставин.

"Це залежить від різних факторів. Російська сторона чітко заявляла, що це має відбутися після виборів у США. Після цієї дати, після цих виборів, буде організовано цю зустріч. Потрібно розуміти, що існує також ситуація на Близькому Сході, яка має свою динаміку. Гадаю, це теж впливає на місце проведення зустрічі. Але ми хотіли б провести її якомога швидше в листопаді й готові до неї", - заявив він.

У МЗС України наголошують, що не розглядають майбутні контакти як формальність. За словами Тихого, Київ має намір підійти до них максимально відповідально й очікує такого ж настрою від російської делегації. Результати зустрічі дозволять краще зрозуміти, чи справді Москва готова до подальшого просування в напрямку мирного врегулювання, чи продовжить затягувати переговорний процес.

Зустріч Зеленського та Путіна: думка експерта

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній висловився щодо перспектив можливої особистої зустрічі президента України Володимира Зеленського та глави Росії Володимира Путіна у разі проведення переговорів про завершення війни.

На думку Загороднього, розраховувати на пряму зустріч двох президентів поки що не доводиться. Він припускає, що російське керівництво може не підтримати формат переговорів із безпосередньою участю Путіна.

Експерт пов’язує таку позицію з можливими політичними наслідками для Кремля. На його думку, пряма розмова російського президента з українським керівництвом могла б сприйматися як певне визнання України та її глави самостійною стороною переговорного процесу.

Таким чином, Загородній вважає особисті переговори Зеленського та Путіна на даному етапі малоймовірними. При цьому йдеться саме про оцінку експерта щодо можливого розвитку ситуації, а не про підтверджене рішення чи заяву російського президента.

Як раніше повідомляв "Главред", Зеленський раніше заявив про готовність до особистої зустрічі з Володимиром Путіним, якщо це допоможе досягти реального результату для припинення війни. Президент наголосив, що це не є його особистим бажанням, однак Україна потребує чітких гарантій безпеки у разі проведення таких переговорів, зокрема в рамках саміту G20.

Нагадаємо, Путін раніше вкотре заперечив наявність агресивних намірів щодо Європи , водночас пригрозивши "відповіддю" на потенційні загрози та поклавши провину за відсутність діалогу на Україну.

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Про персону: Георгій Тихий Георгій Тихий - український журналіст, радник із комунікацій міністра закордонних справ України (2020–2024), речник Міністерства закордонних справ України (з 15 липня 2024 року), пише Вікіпедія.

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