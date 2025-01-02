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Нові погрози Фіцо для українців та рекорд ГУР: головні новини України (дайджест)

Юрій Берендій
2 січня 2025, 22:00
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Новини України 2 січня станом на 22:00: ключові події дня, включно з військовою ситуацією, дипломатичними заявами та важливими внутрішніми рішеннями.
Нові погрози Фіцо для українців та рекорд ГУР: головні новини України (дайджест)
Головні новини України станом на 22:00 2 січня / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео, consilium.europa.eu

Головні новини України станом на 22:00. Добірка Главреда:

"Обстановка на рівні хаосу": у Нововасилівці під Покровськом тривають бої - DeepState

Російська окупаційна армія просунулася в місті Курахове і ще п'яти населених пунктах Донецької області. Про це в ніч на 2 січня повідомили аналітики проєкту DeepState.

Зокрема, в окупантів є просування біля Вовкового, Нескучного, у Новоєлизаветівці, Солоному, Воздвиженці, Кураховому та його південних околицях.

відео дня

Партизани підірвали залізницю РФ біля важливого військового складу

Агенти партизанського руху "Атеш" здійснили диверсію на залізниці в районі населеного пункту, що у Тверській області РФ.

У повідомленні партизанського руху "Атеш" в Telegram йдеться, що ця ділянка колії використовується для постачання на фронт боєприпасів з 23-го і 107-го арсеналів ГРАУ, які є стратегічно важливими об'єктами для російської військової інфраструктури.

РФ штурмує важливі позиції ЗСУ та намагається прорватись на найважчих напрямках

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що впродовж минулої доби на фронті зафіксовано 140 бойових зіткнень. На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося сім атак окупантів.

На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів, а на Сіверському напрямку ворог атакував позиції наших захисників у районі населеного пункту Серебрянка, йдеться у повідомленні Генштабу.

Завершення війни у 2025 році: у ЦПД прокоментували наміри РФ

З огляду на дії Росії, країна-агресор планує воювати упродовж 2025 року. Таку думку в етері 24 Каналу озвучив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

За його словами, окупанти активно накопичують ракети, тому немає жодних підстав вважати, що ворог має намір швидко завершити війну у 2025 році.

Переговори з РФ та припинення війни: у Зеленського видали важливу заяву

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що жоден переговорний процес про закінчення війни неможливий, тому що Росію не змусили заплатити достатньо високу ціну.

У публікації видання BBC повідомили, що наразі українські посадовці відкидають будь-які розмови про тиск або припущення, що приїзд обраного президентом США Дональда Трампа обов’язково означає неминучість мирних переговорів.

Антирекорди РФ за втратами людей і техніки у 2024 році: вражаючі цифри Міноборони

Упродовж 2024 року Сили оборони України зменшили чисельність російської окупаційної армії на 430 790 військових. Умовно, це чисельність майже 36 мотострілецьких дивізій сухопутних військ армії РФ. Минулого року ворог зазнав сумарно більше втрат, ніж за 2022 і 2023 роки. Про це повідомили в Міноборони України.

Зазначається, що у 2024 році найбільша цифра безповоротних і санітарних втрат у живій силі агресора за місяць зафіксована в грудні - 48 670 військових.

Росіяни готуються обійти Покровськ, щоб захопити його: у ЗСУ розкрили ситуацію

Речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктора Трегубова повідомив, що у Покровську Донецької області не йдуть міські бої, але російські війська намагаються обійти місто.

"Міських боїв у місті немає. До межі міста росіяни не дійшли, але намагаються охопити його через сусідні населені пункти, селища, проникати тими чи іншими групами, накопичувати (сили, - ред.) й бити надалі так, щоб обійти місто. Також активна дія БПЛА, активна дія усього, що у росіян зараз є, теж зосереджена в районі міста Покровськ", - сказав він в ефірі телемарафону.

У Курську область перекидають нові підрозділи КНДР: у ГУР розкрили подробиці

Північнокорейські підрозділи на Курському напрямку продовжують зазнавати суттєвих втрат серед особового складу. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Через втрати російські командири перекидають на передову нові військові підрозділи КНДР.

Рекорд оновлено: дроном Magura V5 уражено три російських гелікоптери - ГУР

Оснащені ракетами морські дрони Magura V5 31 грудня знищили у Чорному морі два російські гелікоптери Мі-8 та ще один зазнав пошкоджень. Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє у Telegram.

У ГУР знищення двох гелікоптерів назвали "оновленням рекорду".

Похолодання вдарить в Україні, буде сніг: синоптикиня назвала дату

Погода в Україні у п’ятницю, 3 січня, відзначиться похолоданням. Температура повітря знизиться до 0-2 градусів тепла, у центральних областях вона становитиме +1…+5 градусів, у південній частині ще затримається +6…+12 градусів. Таким прогнозом погоди поділилася синоптикиня Наталія Діденко.

"ЗСУ відбили жорсткий штурм окупантів": Зеленський розповів про ситуацію на фронті

Перед Новим Роком воїни ЗСУ відбили один із дуже жорстоких російських штурмів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.

Крім цього він подякував українським підрозділам, які завдають ударів по російській армії і знищують окупантів.

Сирія може стати партнером України: Зеленський провів важливу нараду

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна допоможе стабілізації ситуації в Сирії після падіння режиму Башара Асада.

Глава держави у своєму Telegram повідомив, що провів нараду щодо Сирії. Він заслухав доповідь міністра закордонних справ України Андрія Сибіги та міністра аграрної політики України Віталія Коваля щодо візиту в Сирію. Чиновники також обговорили результати переговорів у Дамаску, безпекові й економічні перспективи.

Може тривати ще 3 роки: Світан описав сценарій завершення війни в Україні

2025 рік не буде роком України у військових діях, та й узагалі в геополітиці. З одного боку, для нас цей рік буде періодом накопичення ресурсів, відновлення втрат, і триватиме така сама гаряча фаза війни, з іншого – Україна виконуватиме операції зі сковування російської армії.

Таким прогнозом поділився військовий експерт, полковник запасу Роман Світан в інтерв’ю Главреду. За його словами, війна в Україні може тривати ще близько трьох років.

"Знову і знову": лідерка партії Шольца назвала ціль переговорів з Путіним

Канцлер Німеччини Олаф Шольц повинен продовжувати телефонні розмови з диктатором та воєнним злочинцем Володимиром Путіним. Таку думку висловила лідерка Соціал-демократичної партії Німеччини Саскія Ескен, повідомляє n-tv.

Ескен зазначила, що переговори з російським диктатором нібито можуть допомогти зрозуміти, які кроки потрібні для завершення повномасштабної війни в Україні.

ЗСУ потужно вдарили по командному пункту армії РФ на Курщині: подробиці

Збройні сили України у четвер, 2 січня, завдали влучного потужного удару по командному пункту російських окупантів в Курській області.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ. Зазначається, командний пункт російської армії, який був уражений, був розташований у населеному пункті Мар’їне.

"Екіпажі покришило у фарш": Світан розкрив деталі історичної операції ГУР

Перед Новим роком морські дрони ГУР Magura V5 знищили цілих два ворожих гелікоптери Мі-8 й один підбили. Полковник запасу ЗСУ, пілот-інструктор Роман Світан розповів деталі історичної операції в ефірі Radio NV.

За його словами, втрата двох гелікоптерів — серйозний удар по російській морській авіації.

"Переграли ворога": в ЗМІ розкрили деталі унікальної операції зі знищення Мі-8

Бійці ГУР МО України здійснили унікальну операцію з використанням морських дронів, в результаті якої було знищено російські вертольоти біля Криму. Цей випадок став першим в історії, коли морські дрони використали для знищення ворожої техніки такого рівня. Про це пише Defense Express.

В Міноборони анонсували перевірки Командування Сухопутних військ: в чому причина

Міністерство оборони України ініціює комплексний аналіз роботи Командування Сухопутних військ ЗСУ для реформування системи управління та кадрової політики. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров у своєму дописі на Facebook.

Умєров підкреслив, що для перемоги необхідно ретельно аналізувати досвід та чесно визнавати помилки. Це особливо важливо для Сухопутних військ, які є найбільш чисельною та стратегічно значущою частиною Збройних Сил, відповідальною за мобілізацію, підготовку, комплектування та бойову ефективність підрозділів.

РФ відправила на війну проти України до 180 тисяч ув'язнених - СЗР України

Росія залучила до участі у війні проти України від 140 000 до 180 000 ув'язнених з початку повномасштабного вторгнення. Колишні ув’язнені, які погодилися воювати, отримують менші виплати, ніж інші російські солдати. Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки.

Будівлі Ради потрапили під удар: Стефанчук показав наслідки атаки РФ по Києву

1 січня 2025 року російський удар по центру Києва зачепив і адмінбудівлі Верховної Ради. Про це повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що цього дня Росія здійснила жорстоку атаку на центр столиці, внаслідок якої загинуло двоє мирних жителів — подружжя відомих київських науковців Ігор Зима та Олеся Сокур, які проживали в ураженому житловому будинку.

"Ініціатива буде в РФ": Світан назвав 2 головні завдання для України у 2025 році

Ініціатива на фронті у 2025 році буде у російських окупантів, але Україна зможе провести щонайменше дві-три наступальні операції. Українські військові можуть у цьому році знищити низку важливих військових об'єктів окупантів у Криму, що створить передумови для операції 2026 року, коли ініціатива повністю перейде до українських військ.

Україну накриють снігопади та хуртовини: де оголосили 3 рівень небезпечності

У п'ятницю, 3 січня погода в Україні буде хмарною, з невеликими опадами у вигляді мокрого снігу та дощу. У Карпатах можливі значні снігопади та хуртовини. Про це повідомив Укргідрометцентр.

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