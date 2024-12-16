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Окупанти у Криму очікують прориву ЗСУ: ситуація змінилась - АТЕШ

Анна Косик
16 грудня 2024, 09:09
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Окупанти зводять фортифікаційні споруди та укріплення через страх удару зі сторони ЗСУ.
ВСУ, карта Крыма
Ворог очікує просування ЗСУ зі сторони кордону з Херсонщиною / Колаж: Главред, фото: АТЕШ, Генштаб ЗСУ

Що розповіли в "АТЕШ":

  • Біля Красноперекопська ворог розмістив спостережні пункти і бліндажі
  • Армія РФ очікує на спроби прориву українських сил

У тимчасово окупованому Криму окупаційні сили країни-агресора Росії готуються до атаки зі сторони ЗСУ. Це з'ясували агенти "АТЕШ" під час розвідки фортифікаційних споруд на адміністративному кордоні із Херсонщиною.

З'ясувалося, що біля населеного пункту Красноперекопськ вздовж каналу окупанти виставили величезну кількість бліндажів та спостережних пунктів, ледь не на кожних 15 метрах, а також запаслися дровами.

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В "АТЕШ" зазначили, що у такий спосіб ворожа армія очікує прориву українських сил. Однак партизани наголосили, що насправді удару буде завдано звідти, звідки ніхто не очікуватиме.

Детальна карта з місцями розміщення особового складу, техніки, озброєнь та кожного зміцнення вже у руках Сил оборони України, тож, найімовірніше, ворог зазнає удару вже зовсім скоро.

Ситуація в Криму - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що морські безпілотники підрозділу Військово-морських сил ЗСУ вдарили по газових платформах, захоплених російськими окупантами у Криму.

Напередодні у британській розвідці повідомили, що українські сили уразили елементи системи протиповітряної оборони С-400 у тимчасово окупованому Криму.

Згодом аналітики Defense Express заявили, що існує ймовірність, що для удару могли використовувати як ракети ATACMS, так і модернізовані українські "довгі Нептуни".

Окупанти у Криму очікують прориву ЗСУ: ситуація змінилась - АТЕШ
Нептун / Інфографіка: Главред

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Рух "Атеш"

Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.

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