Що буде з Покровськом: Світан дав прогноз на 2025 рік

Бої за Покровськ для росіян складніші, ніж за Бахмут.

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Що буде з Покровськом у 2025 році? / Колаж: Главред, фото: facebook.com/vyshebaba, deepstatemap

Ви дізнаєтеся:

Чи зможуть ЗСУ утримати Покровськ

Яке головне економічне завдання окупантів на Покровському напрямку

Військовий експерт, полковник запасу Роман Світан оцінив ситуацію на Покровському напрямку і спрогнозував, що буде з Покровськом у 2025 році.

Світан вважає, що Покровсько-Мирноградська агломерація триматиметься.

"Росіяни не можуть підійти до Покровська з півночі, тому що Мирноград заважає, тому вони будуть намагатися обійти з півдня. Що, власне, вони зараз і роблять. І противник буде продовжувати такий рух", - сказав експерт в інтерв'ю Главреду.

За його словами, одне із завдань росіян полягає в тому, щоб вийти на шахту "Красноармійську Західну" - це найбільша в Європі шахта з видобутку коксівного вугілля.

"Це завдання противник намагатиметься виконати. Повний контроль над Покровськом росіяни не зможуть отримати, доки наш гарнізон у районі Курахового утримуватиме південну частину, тобто лівий фланг росіян, від просування в бік Покровська з півдня і південного заходу. Розуміючи зв'язок цієї ділянки фронту, думаю, наші війська і військове керівництво знайдуть додаткові резерви і ресурси, щоб утримати це вклинення і не дозволити ворогові вичавити наші війська з Покровська", - розповів Світан.

Військовий експерт вважає, що Покровськ для росіян складніший, ніж Бахмут. Він пояснив, що у Бахмута була зв'язка з Часовим Яром, а у Покровська вона - з Мирноградом, і ця зв'язка є набагато потужнішою в оборонному режимі, ніж на Бахмутському напрямку.

"Росіянам вкрай складно захопити Покровськ саме через цю зв'язку і можливість підживлення покровсько-мирноградського гарнізону. Допускаю, що росіяни можуть вийти на "Червоноармійську-Західну" і перерізати трасу на Павлоград, але до траси з Добропілля, тобто з півночі, вони ніяк не підійдуть. Тому для росіян дуже складна ситуація там". - вважає Світан.

Загалом, він вважає, що Сили оборони зможуть утримати Покровськ у 2025 році.

"Хоча росіяни будуть кидати всі наявні сили і засоби на виконання цього завдання. І для того, щоб його виконати, противник спочатку намагатиметься видавити наші війська з Курахового", - додав він.

Дивіться відео інтерв'ю з полковником запасу Романом Світаном, у якому він поділився прогнозами на 2025 рік щодо війни з Росією:

Ситуація на фронті - останні новини

Російська окупаційна армія просунулася в місті Курахове та ще п'яти населених пунктах Донецької області. Про це в ніч на 2 січня повідомили аналітики проєкту DeepState.

Зокрема, окупанти мають просування біля Вовкового, Нескучного, у Новоєлизаветівці, Солоному, Воздвиженці, Кураховому та його південних околицях.

Покровськ - що про нього відомо / Інфографіка: Главред ​

Тим часом у селі Нововасилівка, розташованому на південь від Покровська Донецької області, тривають запеклі бої. Російські сили проводять активні штурмові дії.

Військовий кореспондент Богдан Мірошников розповів про ситуацію в Кураховому Донецької області. За його словами, тривають бої за залишки приватного сектору біля Курахівської ТЕС. За його словами, що Сухі Яли на північній стороні українські воїни поки що контролюють.

Як повідомляв Главред, на Донеччині ворог продовжує обстріли українських позицій мінометами та артилерією. Однак, за словами військовослужбовця ЗСУ Євгена Ієвлєва, російські сили не зможуть розвинути наступ у напрямку Покровська, поки не захоплять Курахове.

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Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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