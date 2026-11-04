"Перший місяць з Устимом": Вітвіцька показала обличчя сина

Соломія Вітвіцька зворушила мережу новими фотографіями з сином та чоловіком-військовим.

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Соломія Вітвіцька показала обличчя сина / колаж: Главред, фото: instagram.com, Соломія Вітвіцька

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Як Соломія Вітвіцька відзначила перший місяць материнства

Як виглядає син телеведучої Устим

Відома українська телеведуча Соломія Вітвіцька, яка місяць тому вперше стала мамою, поділилася з шанувальниками зворушливими кадрами зі свого повсякденного життя в новому статусі. Зірка показала в Instagram сина та свого чоловіка-військового Олексія Ситайла.

Через місяць після народження первістка Соломія зізналася, що повністю занурилася в материнство і звикає до абсолютно нового етапу життя, який кардинально відрізняється від усього, що вона пережила раніше.

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Соломія Вітвіцька - син Устим / фото: instagram.com, Соломія Вітвіцька

"Наш перший місяць з Устимом. Стільки всього хочеться розповісти, але ні на що не встигаю. Занурююся в нові процеси та усвідомлення - і все це настільки не схоже на все, що я пережила до цього. Попереду ще стільки відкриттів", - поділилася телеведуча.

Соломія Вітвіцька та Олексій Ситайло / фото: instagram.com, Соломія Вітвіцька

На опублікованих знімках можна помітити, що малюк Устим уже підріс. На одному з зворушливих кадрів хлопчик спокійно лежить на грудях у мами. Крім того, Вітвіцька опублікувала фотографії спільних прогулянок на свіжому повітрі, зафіксувавши теплі моменти життя молодої родини.

Соломія Вітвіцька (оновл.) / інфографіка: Главред

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Про персону: Соломія Вітвіцька Українська телеведуча, журналістка, ведуча проекту "ТСН" на телеканалі 1+1, повідомляє Вікіпедія.

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