РФ відправила на війну проти України до 180 тисяч ув'язнених - СЗР України

Росія скасувала одноразову виплату для ув'язнених, що беруть участь у війні, що свідчить про кризу в економіці, зазначили у розвідці.

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Росія залучила до війни проти України до 180 тисяч в'язнів / Колаж: Главред, фото: росЗМІ, міноборони РФ

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РФ залучила від 140 000 до 180 000 ув'язнених до війни проти України

Росія скасувала одноразову виплату для ув'язнених

Ексув'язнені також позбулися пільг та отримують зарплату вдвічі–вчетверо меншу, ніж інші російські солдати

Росія залучила до участі у війні проти України від 140 000 до 180 000 ув'язнених з початку повномасштабного вторгнення. Колишні ув’язнені, які погодилися воювати, отримують менші виплати, ніж інші російські солдати. Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки.

Згідно з даними розвідки, станом на листопад 2024 року на фронті перебуває від 140 000 до 180 000 осіб, які раніше відбували покарання в російських тюрмах. Загалом у 2024 році в російських колоніях знаходилось близько 300 000–350 000 ув'язнених, що вдвічі менше, ніж у 2014 році, через залучення їх до війни.

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Раніше, підписавши контракт, ув'язнені отримували одноразову виплату у розмірі 1 718 доларів США. В липні 2024 року її збільшили до 3 524 доларів. Проте 1 січня 2025 року набрала чинності постанова уряду Росії, яка скасовує одноразову грошову виплату ув’язненим за підписання контракту з Міноборони РФ для участі у війні проти України.

"Законодавче скасування одноразової виплати є свідченням поглиблення кризових явищ в економіці Росії та дефіциту фінансових ресурсів", - зазначили в СЗРУ.

Крім цього, з новими змінами вони втратили не тільки фінансову виплату, але й низку пільг, що надаються учасникам добровольчих формувань. Водночас заробітна плата для цієї категорії осіб була вдвічі–вчетверо нижча за зарплату інших російських окупантів.

Залучення ув'язнених та солдатів КНДР до війни - новини за темою

Нагадаємо, Росія почала активно залучати ув'язнених, зокрема за тяжкі злочини, для поповнення своїх військ під час війни в Україні. Це рішення мало на меті посилити живу силу на фронті, але призвело до зростання злочинності після повернення ексв'язнів. За даними британської розвідки, у квітні 2024 року загинули або отримали важкі поранення понад 200 колишніх ув'язнених, що воювали в Україні.

Також РФ почала залучати жінок з місць позбавлення волі до штурмових дій в Україні. Речник ОСУ "Хортиця" Назар Волошин повідомив, що зазвичай жінки в армії Росії виконують ролі медиків, зв'язківців або забезпечення, але останнім часом їх залучають і до бойових дій.

Як повідомляв Главред, північнокорейські підрозділи на Курському напрямку зазнають великих втрат. Російські командири перекидають нові групи солдатів КНДР до районів Уланок, Фанасєєвки та Черкаської Конопельки Курської області. Через падіння бойового духу північнокорейських військ, вони піддаються російській пропаганді та зловживають алкоголем.

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Що таке Служба зовнішньої розвідки? Служба зовнішньої розвідки України (СЗР) створена в 2004 році на базі Департаменту розвідки і розвідпідрозділів регіональних органів Служби безпеки України для здійснення розвідувальної діяльності в політичній, економічній, військово-технічній, науково-технологічній, інформаційній і екологічній сферах, участі у боротьбі з міжнародною організованою злочинністю, тероризмом, забезпечення безпеки установ і громадян України за кордоном. Керівник СЗР входить до складу Ради національної безпеки і оборони України і підпорядковується безпосередньо Президентові України, пише Вікіпедія.

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