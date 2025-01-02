Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

РФ відправила на війну проти України до 180 тисяч ув'язнених - СЗР України

Руслана Заклінська
2 січня 2025, 18:35
151
Росія скасувала одноразову виплату для ув'язнених, що беруть участь у війні, що свідчить про кризу в економіці, зазначили у розвідці.
РФ відправила на війну проти України до 180 тисяч ув'язнених - СЗР України
Росія залучила до війни проти України до 180 тисяч в'язнів / Колаж: Главред, фото: росЗМІ, міноборони РФ

Головне:

  • РФ залучила від 140 000 до 180 000 ув'язнених до війни проти України
  • Росія скасувала одноразову виплату для ув'язнених
  • Ексув'язнені також позбулися пільг та отримують зарплату вдвічі–вчетверо меншу, ніж інші російські солдати

Росія залучила до участі у війні проти України від 140 000 до 180 000 ув'язнених з початку повномасштабного вторгнення. Колишні ув’язнені, які погодилися воювати, отримують менші виплати, ніж інші російські солдати. Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки.

Згідно з даними розвідки, станом на листопад 2024 року на фронті перебуває від 140 000 до 180 000 осіб, які раніше відбували покарання в російських тюрмах. Загалом у 2024 році в російських колоніях знаходилось близько 300 000–350 000 ув'язнених, що вдвічі менше, ніж у 2014 році, через залучення їх до війни.

відео дня

Раніше, підписавши контракт, ув'язнені отримували одноразову виплату у розмірі 1 718 доларів США. В липні 2024 року її збільшили до 3 524 доларів. Проте 1 січня 2025 року набрала чинності постанова уряду Росії, яка скасовує одноразову грошову виплату ув’язненим за підписання контракту з Міноборони РФ для участі у війні проти України.

"Законодавче скасування одноразової виплати є свідченням поглиблення кризових явищ в економіці Росії та дефіциту фінансових ресурсів", - зазначили в СЗРУ.

Крім цього, з новими змінами вони втратили не тільки фінансову виплату, але й низку пільг, що надаються учасникам добровольчих формувань. Водночас заробітна плата для цієї категорії осіб була вдвічі–вчетверо нижча за зарплату інших російських окупантів.

Залучення ув'язнених та солдатів КНДР до війни - новини за темою

Нагадаємо, Росія почала активно залучати ув'язнених, зокрема за тяжкі злочини, для поповнення своїх військ під час війни в Україні. Це рішення мало на меті посилити живу силу на фронті, але призвело до зростання злочинності після повернення ексв'язнів. За даними британської розвідки, у квітні 2024 року загинули або отримали важкі поранення понад 200 колишніх ув'язнених, що воювали в Україні.

Також РФ почала залучати жінок з місць позбавлення волі до штурмових дій в Україні. Речник ОСУ "Хортиця" Назар Волошин повідомив, що зазвичай жінки в армії Росії виконують ролі медиків, зв'язківців або забезпечення, але останнім часом їх залучають і до бойових дій.

Як повідомляв Главред, північнокорейські підрозділи на Курському напрямку зазнають великих втрат. Російські командири перекидають нові групи солдатів КНДР до районів Уланок, Фанасєєвки та Черкаської Конопельки Курської області. Через падіння бойового духу північнокорейських військ, вони піддаються російській пропаганді та зловживають алкоголем.

Читайте також:

Що таке Служба зовнішньої розвідки?

Служба зовнішньої розвідки України (СЗР) створена в 2004 році на базі Департаменту розвідки і розвідпідрозділів регіональних органів Служби безпеки України для здійснення розвідувальної діяльності в політичній, економічній, військово-технічній, науково-технологічній, інформаційній і екологічній сферах, участі у боротьбі з міжнародною організованою злочинністю, тероризмом, забезпечення безпеки установ і громадян України за кордоном. Керівник СЗР входить до складу Ради національної безпеки і оборони України і підпорядковується безпосередньо Президентові України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні заключение російські війська Служба зовнішньої розвідки війна Росії та України
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
"Ініціатива буде в РФ": Світан назвав 2 головні завдання для України у 2025 році

"Ініціатива буде в РФ": Світан назвав 2 головні завдання для України у 2025 році

19:58Україна
Будівлі Ради потрапили під удар: Стефанчук показав наслідки атаки РФ по Києву

Будівлі Ради потрапили під удар: Стефанчук показав наслідки атаки РФ по Києву

19:53Україна
РФ відправила на війну проти України до 180 тисяч ув'язнених - СЗР України

РФ відправила на війну проти України до 180 тисяч ув'язнених - СЗР України

18:35Україна
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на завтра 3 січня: Стрільцям - прибуток, Водоліям - грандіозна подія

Гороскоп на завтра 3 січня: Стрільцям - прибуток, Водоліям - грандіозна подія

Україну атакувала затяжна магнітна буря: "труситиме" 8 днів

Україну атакувала затяжна магнітна буря: "труситиме" 8 днів

Орбакайте показала довгоногу доньку-красуню і чоловіка-супермена

Орбакайте показала довгоногу доньку-красуню і чоловіка-супермена

Зниження мобілізаційного віку в Україні: у ВР сказали, кого може торкнутися

Зниження мобілізаційного віку в Україні: у ВР сказали, кого може торкнутися

"Сам на шиї сидить і доньку привіз": наречений зрадниці Лорак зганьбився в Мережі

"Сам на шиї сидить і доньку привіз": наречений зрадниці Лорак зганьбився в Мережі

Останні новини

20:13

Уже не 36,6: яка тепер середня температура людини - вчені переписали все

19:58

"Ініціатива буде в РФ": Світан назвав 2 головні завдання для України у 2025 роціВідео

19:53

Будівлі Ради потрапили під удар: Стефанчук показав наслідки атаки РФ по Києву

19:44

Зеленський схвалив демобілізацію деяких бійців: хто матиме на неї право

19:37

Ціни в Україні "злетять" вже на початку 2025 року: експерти назвали причину

У 2025-му ЗСУ проведуть операції, аналогічні Курській, ще у двох областях Росії – СвітанУ 2025-му ЗСУ проведуть операції, аналогічні Курській, ще у двох областях Росії – Світан
19:32

Скільки можна тримати ялинку вдома: чому не можна її викидати занадто рано

19:10

Росіяни дико зганьбилися зі своїм ППОПогляд

19:05

Псуються за лічені години: скільки можна зберігати "Олів’є" та "Шубу"

18:56

Башара Асада намагалися отруїти в Москві - The Sun

Реклама
18:43

Секрет ніжного болгарського перцю: для чого обдавати овоч окропом

18:35

РФ відправила на війну проти України до 180 тисяч ув'язнених - СЗР України

18:34

В Міноборони анонсували перевірки Командування Сухопутних військ: в чому причина

18:02

Війська РФ потрапили у "смертельну пастку" на Півдні: що відомо

17:57

Чому каву не можна підігрівати: експерти пояснили важливість пити напій свіжим

17:49

"Переграли ворога": в ЗМІ розкрили деталі унікальної операції зі знищення Мі-8

17:49

"Екіпажі покришило у фарш": Світан розкрив деталі історичної операції ГУР

17:45

Чиновник Міноборони, який відповідає за закупівлі, раніше ухилявся від військової служби – ЗМІ

17:24

Чи подорожчає долар у 2025-му: голова Комітету економістів України дав відповідь

17:03

Чи зміниться тариф на газ для українців: у "Нафтогазі" дали чітку відповідь

17:02

Загроза для п'яти регіонів: полковник ЗСУ назвав ціль РФ на 2025 рік

Реклама
16:59

Що робити, коли закачує в машині: лікар поділився чудодійним способом

16:52

Світить, але не гріє: як змусити дрова горіти довше

16:37

"Нам цього не уникнути": експерт назвав наслідки підвищення податків з 1 січня

16:34

ЗСУ потужно вдарили по командному пункту армії РФ на Курщині: подробиці

16:05

У Курській області розгромили росіян потужним ударом: у ЦПД розкрили деталіВідео

16:04

"Знову і знову": лідерка партії Шольца назвала ціль переговорів з Путіним

16:02

Чому чоловіки відрощують ніготь на мізинці

15:56

Огірки залишаться свіжими надовго: ТОП-9 ефективних способів зберігання овочів

15:34

Лише людина з "орлиним зором" знайде 5 зірок за 10 секунд: складна загадка

15:31

"Росіяни втратили надію": в ЗСУ розповіли про зміну ситуації в Часовому Яру

15:17

Беремо куряче філе і готуємо бомбічну вечерю на всю сім'ю за лічені хвилиниВідео

14:51

Може тривати ще 3 роки: Світан описав сценарій завершення війни в УкраїніВідео

14:47

Що означає символ "човен" на панелі приладів: важливий сигнал для водіїв

14:45

Сирія може стати партнером України: Зеленський провів важливу нарадуВідео

14:29

"ЗСУ відбили жорсткий штурм окупантів": Зеленський розповів про ситуацію на фронті

14:07

Похолодання вдарить в Україні, буде сніг: синоптикиня назвала дату

14:03

Рекорд оновлено: дроном Magura V5 уражено три російських гелікоптери - ГУР

13:20

Як зрозуміти, що у собаки стрес - чим допомогти улюбленцю

13:19

Сергій Притула показав рідкісне фото зі своїм старшим сином-копією - деталі

13:13

У Курську область перекидають нові підрозділи КНДР: у ГУР розкрили подробиці

Реклама
13:03

Дочь Заворотнюк пришла поддержать папу на шоу - копия мамы

12:56

"Сам на шиї сидить і доньку привіз": наречений зрадниці Лорак зганьбився в Мережі

12:50

Росіяни готуються обійти Покровськ, щоб захопити його: у ЗСУ розкрили ситуацію

12:35

Антирекорди РФ за втратами людей і техніки у 2024 році: вражаючі цифри Міноборони

12:34

Чим відмити жир на кухні: спрей із 3 інгредієнтів

12:17

РФ буде воювати "з коліс": Світан спрогнозував інтенсивність боїв у 2025 році

11:58

Китайський гороскоп на завтра 3 січня: Кроликам - біда, Мавпам - вирішення проблем

11:42

Що буде з Покровськом: Світан дав прогноз на 2025 рікВідео

11:26

Шикарні Бекхеми станцювали парний танець і зізналися в коханніВідео

11:09

Переговори з РФ та припинення війни: у Зеленського видали важливу заяву

Новий рік 2025
Кому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рікЯкі кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рік
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського РіздваКоли колядують, щедрують і посівають в Україні
Рецепти на Новий рік
Бомбічна картоплія на Новий рікШикарний рецепт м'яса на новорічний стілРайська страва на Новий рік 2025 - швидко і смачно"Олів'є" і поруч не стояло: новий рецепт шикарного салату "Віночок"
Війна з Росією
Бавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУ
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти