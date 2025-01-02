Антирекорди РФ за втратами людей і техніки у 2024 році: вражаючі цифри Міноборони

За 2024 рік РФ втратила війська чисельністю майже 36 мотострілецьких дивізій і танки, яких вистачило б на 119 танкових батальйонів.

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У 2024 році ЗСУ знищили 3689 танків противника / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Упродовж 2024 року Сили оборони України зменшили чисельність російської окупаційної армії на 430 790 військових. Умовно, це чисельність майже 36 мотострілецьких дивізій сухопутних військ армії РФ. Минулого року ворог зазнав сумарно більше втрат, ніж за 2022 і 2023 роки. Про це повідомили в Міноборони України.

Зазначається, що у 2024 році найбільша цифра безповоротних і санітарних втрат у живій силі агресора за місяць зафіксована в грудні - 48 670 військових.

"Це також найбільший показник від початку широкомасштабного вторгнення. Попередні масштабні цифри втрат армії Росії в живій силі були зафіксовані за підсумками листопада 2024 року - 45 720", - йдеться у повідомленні.

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Торік Сили оборони України знищили багато ворожої техніки. А саме - 3689 танків противника.

"А це кількість умовно 119 танкових батальйонів. Найбільше вдалося знищити ворожих танків у травні - 428 одиниць. За даними Генерального штабу ЗСУ, наші підрозділи тільки за добу 12 травня вразили 31 танк окупантів. Це кількість техніки танкового батальйону", - повідомили в МО України.

Також ЗСУ знищили 8 956 одиниць бойових броньованих машин російської армії. Умовно - це кількість ББМ понад 37 мотострілецьких дивізій. Найбільше уражено та виведено з ладу ворожої бронетехніки в жовтні 2024 року - 923 одиниці. Така кількість бойових броньованих машин знищених за місяць коштувала бюджету країни-агресора орієнтовно щонайменше півмільярда американських доларів. Рекорд за добу припадає на 12 листопада - 81 ББМ.

За минулий рік українські військові вразили 13 050 одиниць артилерійських засобів ворога. Цього б вистачило для укомплектування 725 артдивізіонів. Найбільших втрат в артилерії російська армія зазнала в липні - 1 520 артсистем. Це найбільша цифра втрат артилерії за місяць після початку широкомасштабного вторгнення Росії.

Минулого року наші воїни перетворили на брухт і 313 одиниць реактивних систем залпового вогню росіян та 407 засобів протиповітряної оборони.

У листопаді 2024 року зафіксовано і найбільшу з лютого 2022 року кількість підбитих та знищених автомобілів різного призначення ворога - 2469. А загальна кількість за рік становить - 21345 одиниць.

Втрати РФ на фронті в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, грудень 2024 року став рекордним місяцем за кількістю ліквідованих на фронті російських окупантів. В останній місяць минулого року армія РФ втратила 50 тисяч своїх військових. Про це повідомив офіцер Збройних Сил України Сергій Цехоцький.

За даними Інституту вивчення війни, у 2024 році російська окупаційна армія втратила понад 420 тисяч солдатів, просуваючись територією України і в Курській області. При цьому окупанти захопили лише 4 168 квадратних кілометрів території, яка здебільшого складається з полів і невеликих населених пунктів.

Як ідеться у звіті аналітиків ISW, у 2024 році російські війська втрачали в середньому 102 військовослужбовці на кожен квадратний кілометр захопленої території.

У Пентагоні заявляли, що з лютого 2022 року країна-агресор РФ втратила 700 тисяч осіб і "витратила" понад двісті мільярдів доларів на війну.

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