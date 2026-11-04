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Демократи "забирають" Конгрес: Білий дім радить "пристебнути ремені"

Анна Ярославська
4 листопада 2026, 06:56оновлено 4 листопада, 07:28
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Президент США готовий працювати з новою більшістю, проте його оточення обіцяє виборцям розчарування після падіння цін на паливо.
Дональд Трамп
Трамп визнає результати виборів - демократи здобувають контроль над Конгресом США / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України

Головне:

  • Трамп пообіцяв визнати результати проміжних виборів
  • Демократи, за попередніми даними, отримують контроль над обома палатами Конгресу
  • Президент пояснив поразку своєю відсутністю у виборчому бюлетені
  • У Білому домі пообіцяли виборцям розчарування

Президент США Дональд Трамп пообіцяв визнати результати проміжних виборів до Конгресу та співпрацювати з Демократичною партією. За прогнозами провідних американських ЗМІ, демократи отримують контроль над обома палатами.

Свою позицію глава Білого дому озвучив в інтерв’ю під час підрахунку голосів, повідомляє The New York Times.

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Розмова з журналістами видання відбулася незадовго до 22:30 за вашингтонським часом. На той момент перші прогнози вже вказували на втрату республіканцями нижньої палати. Ще до голосування Трамп пов’язував свою позицію з тим, чи будуть вибори "чесними".

"Я абсолютно точно готовий визнати ці результати… Ми будемо працювати з демократами, і ми, знаєте, з нетерпінням чекатимемо початку співпраці з ними", - заявив американський лідер.

Водночас у соцмережі Truth Social президент назвав власну причину невдачі своєї партії. Він переконаний, що республіканські виборці не прийшли на дільниці, тому що його самого не було у списках.

"Мене не було у виборчому бюлетені, і якби було, ми б перемогли з величезним відривом!" - написав Трамп.

Скріншот з сайту truthsocial.com/@realDonaldTrump
Скріншот truthsocial.com/@realDonaldTrump

Демократи отримують обидві палати

Проміжні вибори в США відбулися 3 листопада. За прогнозом Decision Desk телеканалу CNN, демократи отримають Палату представників і на два роки поставлять Трампа перед жорсткою опозицією в Капітолії. Наступним спікером нижньої палати має стати лідер демократів Хакім Джеффріс. Він стане першим темношкірим політиком на цій посаді.

Пізніше NBC News спрогнозувала й перемогу демократів у Сенаті, що дасть партії повний контроль над Конгресом із січня. Серед найгучніших результатів - перемога демократа Джеймса Таларіко над республіканцем Кеном Пакстоном у Техасі. Ще одне місце в Сенаті, у Північній Кароліні, демократам забезпечив Рой Купер. Підрахунок голосів триває.

За даними Associated Press (AP Elections), на даний момент демократи отримують 50 місць у Сенаті, республіканці - 38.

У Палаті представників у демократів 152 місця, у республіканців - 95.

Демократи лідирують/перемагають у 21 штаті, республіканці - в 11.

Вибори у США - попередні результати
Вибори в США - попередні результати / AP Elections
Вибори у США - попередні результати
Вибори у США - попередні результати / AP Elections

У Білому домі пообіцяли виборцям "каяття покупця"

Тон адміністрації помітно жорсткіший за примирливі слова президента. Анонімний чиновник Білого дому надіслав коментар кореспонденту Bloomberg Джеффу Мейсону, який опублікував його в соцмережі X.

"Настрій у Білому домі - войовничий", - так чиновник описав атмосферу в адміністрації.

За його словами, підсумки голосування підтвердили давню тезу: прихильники Трампа приходять на дільниці лише тоді, коли його ім’я є у виборчому бюлетені. Співрозмовник журналіста також дорікнув республіканським кандидатам. На його думку, президент агітував за багатьох із них ефективніше, ніж вони самі.

Вартість палива стала однією з головних тем кампанії після початку війни США проти Тегерана. Навесні галон уперше з 2022 року подорожчав понад 4 долари. Прес-секретар Білого дому Керолайн Левітт тоді обіцяла, що після завершення операції пальне різко подешевшає.

"Кожен, хто сьогодні проголосував за демократів, відчує серйозний напад каяття покупця, коли ціни на бензин швидко впадуть, щойно конфлікт з Іраном буде врегульовано, але вони все ще сидітимуть зі списком ліволіберальних екстремістів-демократів", - стверджує чиновник.

Наостанок він дав зрозуміти, що поразка не змусить адміністрацію змінити курс.

"Незалежно від того, як сьогодні все складеться, рішучість президента Трампа зупинити радикальних лівих лише посилиться. Пристебніть ремені", - попередив представник Білого дому.

Знімок екрана x.com/jeffmason1
Скріншот x.com/jeffmason1

Як вибори до Конгресу можуть змінити політику Трампа

Екс-міністр закордонних справ України, керівник Центру досліджень Росії Володимир Огризко в інтерв’ю Главреду заявив, що "новий Конгрес матиме вагомі важелі впливу на Трампа, тому що, якщо він хоче воювати, наприклад, в Ірані, для цього йому потрібні кошти".

"Якщо Конгрес не виділить Трампу грошей на це, то всі його плани виявляться марними. Для чергових зовнішньополітичних авантюр Трампу також знадобляться гроші. Якщо йому їх не даватимуть, він не зможе реалізовувати ці авантюри", - пояснив він.

Огризко додав, що після виборів у США дійсно багато чого зміниться, зокрема й для України.

"Хоча варто підкреслити, що наслідки виборів ми відчуємо не 4 листопада, а 3–4 січня, коли відбудеться перше засідання нового Конгресу та нового Сенату. Але вже з 4 листопада Трамп буде змушений враховувати зміни в політичній ситуації. Адже якщо без гальм летіти далі за його нинішнім курсом, для Трампа все це закінчиться погано", - зазначив він.

Демократи 'забирають' Конгрес: Білий дім радить
Вибори у Конгрес США 2026 / Інфографіка: Главред

Вибори до Конгресу США можуть стати для Трампа початком кінця: думка експерта

Соціолог і публіцист Ігор Ейдман вважає, що після ймовірної перемоги демократів на проміжних виборах до Конгресу США республіканці не підтримають спроби президента оскаржити результати, а частина з них може приєднатися до імпічменту, щоб позбутися "каменю на шиї" перед президентськими виборами.

"Трамп ніколи не визнає поразок, намагається їх оскаржувати й запевняє, що переміг. Навряд чи зараз буде інакше. Він не визнає результати програних виборів, можливо, організовуватиме масові силові протести своєї секти та ініціюватиме незаконні рішення, спрямовані на скасування результатів виборів у деяких штатах (...) Однак республіканці зараз не мають мотивації підтримувати Трампа в його протизаконних діях", - вважає Ейдман.

Соціолог упевнений, що республіканці зацікавлені якнайшвидше позбутися його, щоб він перестав дискредитувати партію.

"За результатами проміжних виборів стане зрозуміло, що жоден кандидат у президенти від республіканців, тісно пов’язаний із Трампом, не має шансів на перемогу. А саме такого "спадкоємця" і просуватиме президент. Тому багато конгресменів-республіканців будуть зацікавлені приєднатися до імпічменту Трампа, який, безсумнівно, ініціюватимуть демократи, щоб швидше скинути цей тягар з шиї своєї партії. А приводом можуть стати, зокрема, незаконні спроби перешкодити визнанню результатів виборів. Таким чином, імпічмент Трампа може стати реальністю вже наступного року. Було б добре ще, щоб одночасно імпічмент спіткав і Венса, але це буде складніше. Він може вчасно зрадити свого господаря", - додав Ейдман.

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Про персону: Ігор Ейдман

Ігор Віленович Ейдман (25 вересня 1968, Горький) - російський соціолог, один з найбільш публікованих дослідників путінізму як соціальної і політичної системи.

З 1995-го по 2002-й рік очолював піар-агенцію "Центр соціальних інновацій". Ігор Ейдман є автором антиолігархічної кампанії Бориса Нємцова.

З 2002-го по 2005-й рік Ігор Ейдман працював одночасно в центрі політконсалтингу "Ніколло М" і Всеросійському центрі вивчення громадської думки (він же ВЦВГД).

У 2010-му році виступив одним з підписантів опозиційного листа "Путін повинен піти".

У 2011-му році переїхав до Німеччини.
Ігор Ейдман в 2014-му році випустив книгу "Нова національна ідея Путіна". У 2016-му році була видана його книга "Система Путіна: Куди йде нова російська імперія?"
Ігор Ейдман - автор багатьох публікацій і статей, активно пише на своїх сторінках у соцмережах. У своїх матеріалах він детально розбирає сучасну російську політику, виступає проти війни в Україні, нещадно висміює Путіна, "духовні скрєпи" і "русский мир".

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