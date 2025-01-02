Росіяни готуються обійти Покровськ, щоб захопити його: у ЗСУ розкрили ситуацію

Головні тези Трегубова:
- До межі міста росіяни не дійшли, але намагаються охопити його
- Ворог веде міські бої на інших важливих напрямках
Речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктора Трегубова повідомив, що у Покровську Донецької області не йдуть міські бої, але російські війська намагаються обійти місто.
"Міських боїв у місті немає. До межі міста росіяни не дійшли, але намагаються охопити його через сусідні населені пункти, селища, проникати тими чи іншими групами, накопичувати (сили, - ред.) й бити надалі так, щоб обійти місто. Також активна дія БПЛА, активна дія усього, що у росіян зараз є, теж зосереджена в районі міста Покровськ", - сказав він в ефірі телемарафону.відео дня
Щодо можливого напівоточення Покровська з півдня речник зазначив, що місто укріплене, тому росіяни не ризикують йти у "лобові" штурми.
При цьому ворог веде міські бої на інших напрямках, зокрема у Часовому Ярі та Кураховому. За словами речника ОСУВ "Хортиця", окупаційні війська намагаються обійти Покровськ і розірвати інфраструктурні ланцюжки Сил оборони України.
Ситуація на фронті - останні новини
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що РФ стягує резерви та готує новий штурм на небезпечних напрямках. Наразі тривають заходи з виявлення та знищення залишків штурмових груп противника, що намагалися просунутись у глиб наших бойових порядків. Противник - продовжує накопичувати сили.
Росіяни спробували висадитися на острів під Херсоном, але зазнали великих втрат. Владислав Волошин повідомив, що російські війська спробували висадитися на острів Козацький під Херсоном. Проте штурм для росіян був провальним.
У ЗСУ розповіли про бої з РФ за одне місто Донецької області. Російські окупаційні війська в районі Часового Яру дотримуються тактики штурмів малими групами. Техніки у ворога стає дедалі менше, тому він використовує старі радянські танки.
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