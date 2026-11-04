"Помри вже": путініст Стас П’єха серйозно хворий

Путініст П’єха постійно скаржиться на стан свого здоров’я.

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Стас П’єха серйозно хворий / Колаж Главред, фото Instagram/wolfieha

Коротко:

Що сталося з прихильником Путіна

Що він сам повідомив про лікування

У російського співака і путініста Стаса П'єхи виникли серйозні проблеми зі здоров'ям після перенесеної вірусної інфекції.

Як пишуть російські пропагандисти, співак зізнався, що вже близько двох місяців не може оговтатися після хвороби. Його продовжують мучити набряки, запаморочення, сильна слабкість і проблеми з голосом.

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За словами П'єхи, інфекцію він переніс ще два місяці тому, проте наслідки захворювання досі суттєво впливають на його самопочуття.

Музикант з іронією назвав цей період "двома місяцями Діснейленду", описуючи низку неприємних симптомів.

Стас П'єха хворий / Facebook. Стас П'єха

"Набряки, запаморочення, голос то є - то немає, ходити можу - не можу, сидіти - лежати", - поділився співак.

Особливо емоційно П’єха висловився щодо лікування. Артист зізнався, що незадоволений препаратами, які йому пропонують, і вважає, що вони не допомагають впоратися з наслідками хвороби.

"Просто скажіть: „Померти вже", - адже є більш гуманні способи. Або дайте якісь ліки", - написав він.

При цьому П’єха не уточнив, яким саме вірусом перехворів, і не назвав діагноз, який міг би пояснити тривалі симптоми. Також артист не повідомив, чи проходить він додаткові обстеження і яке лікування йому призначено зараз.

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Про особу: Стас П’єха Стас П'єха - російський співак, який підтримав військове вторгнення Путіна в Україну. Учасник проєкту "Фабрика зірок". Онук співачки, народної артистки СРСР Едіти П’єхи та композитора Олександра Броневицького, син Ілони Броневицької.

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