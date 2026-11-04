Україну охоплять нічні морози і штормові пориви: коли зміниться погода

Синоптик попередила про некомфортні погодні явища, до яких українцям слід бути готовими.

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Прогноз погоди в Україні 5 листопада / фото: УНІАН

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Погода в Україні завтра, 5 листопада, буде некомфортною через вітер із поривами 10-14 метрів за секунду, а часом і з штормовими поривами 15 метрів за секунду та більше.

Також, як повідомила синоптик Наталія Діденко, найближчої ночі очікується невеликий мороз. Мінімальна температура повітря коливатиметься в межах 0-3 градусів, на сході та півдні очікується +1+4 градуси.

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Впродовж дня температура повітря буде без мінусів, проте невисокою, лише +4+8 градусів.

Погода в Україні 5 листопада / фото: скріншот

"Синоптичну ситуацію в Україні й надалі визначатиме поле високого атмосферного тиску, тому істотних опадів не передбачається. Лише на Чернігівщині та Сумщині можливий невеликий дощ", - попередила синоптик.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Києві 5 листопада

У столиці у ніч на 5 листопада температура повітря коливатиметься близько 0, місцями до невеликих мінусів. Опадів не передбачається, проте рвучкий вітер втримається.

Погода в Києві 5 листопада / фото: скріншот

Якою буде зима в Україні - прогноз

Главред писав, що цієї зими погода в Україні очікується теплішою за кліматичну норму і з більшою кількістю опадів. Про це заявила завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух.

За її словами взимку в Україні може випасти на 20-40% більше опадів. Але при цьому розраховувати на великий сніжний покрив не варто через переважання теплого повітря з Атлантики.

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що, попередньо, похолодання в Україні протримається орієнтовно до 10 листопада, а з 10–11 листопада температура повітря почне зростати.

Раніше повідомлялося, що до 8 листопада в Україні очікується переважно суха та прохолодна погода. Уночі в окремих регіонах температура опускатиметься нижче нуля, а вдень повітря прогріватиметься максимум до +14 градусів.

Напередодні стало відомо, що після аномально теплого жовтня в Україну прийдуть перші нічні заморозки, а 6-7 листопада в низці областей можливий мокрий сніг.

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Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко - український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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