Україну охоплять нічні морози і штормові пориви: коли зміниться погода

Ви дізнаєтеся:
- Коли очікуються перші морози
- Наскільки рвучким буде вітер 5 листопада
- Де в Україні будуть опади у четвер
Погода в Україні завтра, 5 листопада, буде некомфортною через вітер із поривами 10-14 метрів за секунду, а часом і з штормовими поривами 15 метрів за секунду та більше.
Також, як повідомила синоптик Наталія Діденко, найближчої ночі очікується невеликий мороз. Мінімальна температура повітря коливатиметься в межах 0-3 градусів, на сході та півдні очікується +1+4 градуси.
Впродовж дня температура повітря буде без мінусів, проте невисокою, лише +4+8 градусів.
"Синоптичну ситуацію в Україні й надалі визначатиме поле високого атмосферного тиску, тому істотних опадів не передбачається. Лише на Чернігівщині та Сумщині можливий невеликий дощ", - попередила синоптик.
Погода в Києві 5 листопада
У столиці у ніч на 5 листопада температура повітря коливатиметься близько 0, місцями до невеликих мінусів. Опадів не передбачається, проте рвучкий вітер втримається.
Якою буде зима в Україні - прогноз
Главред писав, що цієї зими погода в Україні очікується теплішою за кліматичну норму і з більшою кількістю опадів. Про це заявила завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух.
За її словами взимку в Україні може випасти на 20-40% більше опадів. Але при цьому розраховувати на великий сніжний покрив не варто через переважання теплого повітря з Атлантики.
Погода в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що, попередньо, похолодання в Україні протримається орієнтовно до 10 листопада, а з 10–11 листопада температура повітря почне зростати.
Раніше повідомлялося, що до 8 листопада в Україні очікується переважно суха та прохолодна погода. Уночі в окремих регіонах температура опускатиметься нижче нуля, а вдень повітря прогріватиметься максимум до +14 градусів.
Напередодні стало відомо, що після аномально теплого жовтня в Україну прийдуть перші нічні заморозки, а 6-7 листопада в низці областей можливий мокрий сніг.
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Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко - український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
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