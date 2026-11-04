Путін надіслав новий сигнал щодо мирних переговорів з Україною - чого чекати

В ISW вважають, що вибір головного переговірника видає небажання Москви домовлятися всерйоз.

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Переговори України, США та РФ в Абу-Дабі - який сигнал надіслав Путін / Колаж: Главред, фото: Special Envoy Steve Witkoff/X, скріншот з відео

Головне з оцінки ISW:

Делегацію РФ в Абу-Дабі знову очолить Володимир Мединський

В ISW вважають, що Кремль не налаштований на чесні переговори

Раунд за посередництва США заплановано на 10–11 листопада

Делегацію країни-агресорки Росії на тристоронніх переговорах з Україною та США, які відбудуться 10–11 листопада в Абу-Дабі, знову очолить помічник Путіна Володимир Мединський. Напередодні президент Володимир Зеленський назвав чотири теми, які Київ планує порушити на зустрічі. Саме вибір Мединського, на думку аналітиків, свідчить, що Кремль і надалі не налаштований на добросовісні переговори, йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Роль Мединського як головного переговірника свідчить про те, що Кремль і надалі не зацікавлений у добросовісних переговорах", - наголошують в ISW. відео дня

Аналітики нагадали, що в лютому 2026 року Мединський уже очолював російську делегацію на тристоронніх переговорах у Женеві. За оцінкою ISW, тоді він використовував свою посаду, щоб затягувати переговори розмовами про так звані "історичні корені" війни.

Те, що Мединський залишається головою російської делегації, 3 листопада підтвердив речник Кремля Дмитро Пєсков. Мединський також очолював російську делегацію на переговорах у Стамбулі у 2022 та 2025 роках.

Сполучені Штати виступлять посередником на переговорах робочого рівня.

"Обговорення будуть зосереджені на післявоєнних безпекових домовленостях, деескалації, гуманітарних зусиллях і подальших кроках до миру", - написав спецпосланець президента США Стів Віткофф в X.

Стів Віткофф / Інфографіка: Главред

Переговори України, США та РФ можуть відновитися в листопаді: Олещук назвав мету Кремля

Росія може відновити тристоронні переговори зі США та Україною вже в листопаді, однак це не означатиме наближення завершення війни. Кремль намагатиметься використати нову зустріч для демонстрації дипломатичного прогресу Дональду Трампу, продовжуючи бойові дії проти України. Про це повідомив політолог Петро Олещук у колонці для Главреда.

На думку політолога, Москва може запропонувати американському президенту черговий дипломатичний захід, який створить видимість просування до врегулювання. Водночас Кремль не відмовлятиметься від власної тактики ведення війни.

"Це – своєрідний подарунок від Путіна Трампу: мовляв, якщо тобі потрібно продемонструвати певний поступ у процесі врегулювання, я подарую тобі чергову зустріч і відправлю на неї чергового Мединського, який розповість про печенігів і половців", - зазначив Олещук.

Ключовою умовою для переходу до реального дипломатичного процесу залишається припинення бойових дій. Поки війна триває, сторони зосереджуватимуться на зміцненні своїх позицій перед можливими домовленостями.

"Наголошую, це не переговори, а імітація. Реальні переговори почнуться лише тоді, коли буде укладена угода про тимчасове припинення вогню. А переговори, які ведуться паралельно з бойовими діями, не матимуть результату, бо сторони намагатимуться вибороти більш вигідні позиції", - заявив Олещук.

Переговори з Росією - новини за темою

Як повідомляв Главред, спецпосланець Трампа Стів Віткофф розраховує розвинути прогрес, досягнутий на попередніх зустрічах. Він згадав переговори в Києві, Осло та Санкт-Петербурзі. Раунд в Абу-Дабі стане продовженням цього процесу.

Водночас у Москві не приховують скепсису щодо відносин зі Сполученими Штатами. Глава МЗС РФ Сергій Лавров на полях зустрічі G20 в Атланті заявив, що на практиці поки не видно жодного реального прогресу у відносинах зі США. За його словами, фундаментальні питання між двома країнами залишаються невирішеними.

Тим часом Київ коригує власну позицію щодо можливої мирної угоди. Зеленський уперше публічно допустив, що Росія може отримати гарантії безпеки в межах майбутньої угоди. Утім, за його словами, безпекові інтереси України мають бути забезпечені раніше, ніж партнери розглянуть вимоги Москви.

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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