Партизани підірвали залізницю РФ біля важливого військового складу

Сталась диверсія біля стратегічно важливих об'єктів для російської військової інфраструктури.

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Партизани підірвали залізницю у РФ/ колаж: Главред, фото: АТЕШ

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У Тверській області сталась серйозна диверсія від партизанів

На 107-му арсеналі ГРАУ зберігались балістичні ракети

Агенти партизанського руху "Атеш" здійснили диверсію на залізниці в районі населеного пункту, що у Тверській області РФ.

У повідомленні партизанського руху "Атеш" в Telegram йдеться, що ця ділянка колії використовується для постачання на фронт боєприпасів з 23-го і 107-го арсеналів ГРАУ, які є стратегічно важливими об'єктами для російської військової інфраструктури.

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"На 107-му арсеналі ГРАУ, розташованому в Торопці, що займає площу близько 5 кв. км, зберігаються балістичні ракети "Іскандер", ракети "Точка-У", а також снаряди для артилерії великого калібру і боєприпаси для РСЗВ, такі як "Смерч" і "Град". Своєю чергою, 23-й арсенал ГРАУ, розташований за 16 км на південь від Торопця, хоч і менший за площею, зберігає значні запаси танкових і артилерійських снарядів, осколково-фугасних мін і боєприпасів для мінометів, а також протитанкових ракет і керованих снарядів", - зазначили в Атеш.

У РФ стався вибух на залізниці / скріншот: t.me/atesh_ua

Дивіться відео про те, як партизани провели диверсію:

За даними партизанів, ці арсенали забезпечують значну частину логістики для російських військ на лінії фронту.

"Проведена диверсія ускладнила постачання боєприпасів, порушивши важливу лінію постачання. Пошкодження залізниці позбавляє противника можливості оперативно відновлювати свої ресурси на передовій", - наголосили в Атеш.

Вибухи у Росії - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що пороховий завод у Казані розривають вибухи після атаки БпЛА. За словами мешканців російського міста, вибухи почали лунати з моменту ранкової атаки БПЛА. Водночас керівництво підприємства стверджує, що вибухи є частиною планових випробувань.

У ГУР пояснили "таємничі" вибухи в РФ. Українські дрони здатні бити по цілях на відстані до 2 тисяч кілометрів. А різноманітні вибухи на території країни-агресорки Росії відбуваються на військових об'єктах та об’єктах, які пов'язані з "оборонкою" РФ.

31 грудня Крим здригнувся від потужних вибухів. У понеділок увечері в окупованому Севастополі пролунали вибухи, які, за словами окупантів, були наслідком атаки безпілотників - як повітряних, так і морських.

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