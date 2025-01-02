"Обстановка на рівні хаосу": у Нововасилівці під Покровськом тривають бої - DeepState

Окупанти просунулися в шести населених пунктах на Донбасі.

https://glavred.net/ukraine/obstanovka-na-urovne-haosa-v-novovasilevke-pod-pokrovskom-idut-boi-deepstate-10626977.html Посилання скопійоване

У Deep State розповіли про ситуацію на фронті в Донецькій області / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, deepstatemap

Головне:

Армія РФ просунулася в 6 населених пунктах Донецької області

У Нововасилівці тривають міські бої

Російська окупаційна армія просунулася в місті Курахове і ще п'яти населених пунктах Донецької області. Про це в ніч на 2 січня повідомили аналітики проєкту DeepState.

Зокрема, в окупантів є просування біля Вовкового, Нескучного, у Новоєлизаветівці, Солоному, Воздвиженці, Кураховому та його південних околицях.

відео дня

У DeepState опублікували свіжі карти:

Нескучне / Карта deepstatemap

Вовкове / Карта deepstatemap

Новоєлизаветівка / Карта deepstatemap

Солоне / Карта deepstatemap

Воздвиженка / Карта deepstatemap

Курахове / Карта deepstatemap

Тим часом у селі Нововасилівка, розташованому на південь від Покровська Донецької області, тривають запеклі бої. Як повідомляють аналітики DeepState, російські сили мають перевагу у силі та проводять активні штурмові дії.

Зазначається, що протягом 30-31 грудня та 1 січня російські війська здійснювали інтенсивні штурмові дії на Нововасилівку з півдня та сходу.

Атаки проводяться переважно силами піхоти, іноді за підтримки броньованої техніки та легких артилерійських танків.

Нововасилівка на карті / Deep State

"Ситуація така, що ворог є у всіх куточках села, так само як і СП Сил Оборони. Фактично в одному будинку наші, а в сусідніх може бути ворог. Тактична обстановка на рівні хаосу, але перевага ворога в живій силі може стати вирішальним фактором, на жаль", - йдеться у повідомленні.

Що кажуть у Генштабі ЗСУ

Як повідомили в Генеральному штабі, станом на 22.00 1 січня з початку доби відбулося 125 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку протягом дня окупанти здійснили 35 штурмових та наступальних дій. Найбільша активність ворога зберігається в районах Воздвиженки, Миролюбівки, Лисівки, Нової Праці, Солоного, Котлиного, Піщаного, Покровська, Новоолексіївки, Зеленого, Новооленівки, Даченського та Нововасилівки.

Інтенсивно атакує противник і на Курахівському напрямку. На момент публікації зведення налічувалося 18 бойових зіткнень поблизу Українки, Петропавлівки та Курахового.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, у Донецькій області ворог продовжує обстріли українських позицій мінометами та артилерією. Однак, за словами військовослужбовця ЗСУ Євгена Ієвлєва, російські сили не зможуть розвинути наступ у напрямку Покровська, поки не захоплять Курахове.

27 грудня аналітики ISW повідомили, що російським військам може бути складно швидко просунутися далі на захід від Курахового вздовж траси N15 Курахове-Покровське. Якщо Сили оборони України вирішать оборонятися на Курахівській ТЕС, тоді росіяни не зможуть обійти українські позиції на ТЕС біля Дачного або Улаклова з флангу.

У ЗСУ розповіли, як змінилася ситуація в місті. Війська Росії докладають максимальних зусиль, щоб прорватися в Покровськ через лівий і правий фланги.

Водночас аналітики ISW звернули увагу, що Путін вирішив відкласти захоплення Покровська. Тепер ворог зосередився на просуванні через відкриті поля та невеликі населені пункти.

Інші новини:

Ресурс DeepStateMap.Live DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія. З початком російського вторгнення команда DeepStateUA створила інтерактивну мапу про перебіг воєнних дій. Телеграм-канал DeepStateUA створено в березні 2020, у період карантину у зв'язку з Covid-19. Коли зимою 2021/22 тривало російське стягування військ до кордонів та підготовка до вторгнення, команда телеграм-спільноти активно за цим спостерігала, висвітлювала та допомагала в ідентифікації ешелонів техніки. У ніч з 23 на 24 лютого 2022, за декілька годин до вторгнення аудиторія телеграм-каналу перетнула позначку в 10 000 підписників.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред