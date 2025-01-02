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В Міноборони анонсували перевірки Командування Сухопутних військ: в чому причина

Юрій Берендій
2 січня 2025, 18:34
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Головна інспекція Міноборони проведе детальний аналіз Командування Сухопутних військ для посилення та збільшення ефективності армії, зазначив Умєров.
В Міноборони анонсували перевірки Командування Сухопутних військ: в чому причина
В Міноборони анонсували перевірки Командування Сухопутних військ / Колаж Главред, фото: УНІАН

Про що сказав Умєров:

  • Міноборони проведе аналіз роботи Командування Сухопутних військ ЗСУ
  • Метою перевірки буде реформування КВУ для посилення армії

Міністерство оборони України ініціює комплексний аналіз роботи Командування Сухопутних військ ЗСУ для реформування системи управління та кадрової політики. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров у своєму дописі на Facebook.

Умєров підкреслив, що для перемоги необхідно ретельно аналізувати досвід та чесно визнавати помилки. Це особливо важливо для Сухопутних військ, які є найбільш чисельною та стратегічно значущою частиною Збройних Сил, відповідальною за мобілізацію, підготовку, комплектування та бойову ефективність підрозділів.

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"Події у Сухопутних військах безпосередньо впливають на ситуацію на фронті. Саме тому підтримую необхідність для нового командувача СВ ЗСУ генерал-майора Михайла Драпатого мати повну картину стану справ", - зазначив Умєров.

Для цього, за словами міністра, Головна інспекція Міноборони проведе детальний аналіз роботи Командування Сухопутних військ:

  • ​•Аналіз організаційної структури та повноважень
  • Оцінку ефективності управлінських процесів
  • Перевірку на дотримання законодавства.

Умєров зазначив, що на основі результатів перевірки Міноборони впровадить наступні кроки:

  • ​Запровадимо реформи у системі управління та кадрової політики в КСВ
  • Оптимізуємо управлінські процеси
  • Посилимо боєздатність наших підрозділів новими підходами до підготовки.

Рустем Умєров додав, що це крок до ефективнішої та сильнішої армії.

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Хто такий Рустем Умєров

Рустем Енверович Умєров – український політичний діяч, підприємець, інвестор і меценат кримськотатарського походження. Народний депутат України IX скликання (2019–2022). Голова Фонду державного майна України з 7 вересня 2022 року. Делегат Курултаю кримськотатарського народу і радник лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. До призначення керівником ФДМУ, був заступником Керівника Постійної делегації до Парламентської Асамблеї Ради Європи.

Із грудня 2020 року був співголовою депутатського об'єднання "Кримська платформа" у Верховній Раді. Ініціатор законопроєкту по скасуванню вільної економічної зони "Крим".

У серпні 2021 року Указом Президента України Володимира Зеленського нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня, пише Вікіпедія.

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