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РФ атакувала енергетику і підприємства України: є постраждалі, виникли пожежі

Анна Косик
4 листопада 2026, 08:05
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Окупанти продовжили енергетичний терор цієї ночі. Відомо про перші наслідки.
РФ атакувала енергетику і підприємства України: є постраждалі, виникли пожежі
Вночі ворог тероризував одразу кілька областей України / Коллаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram

Головне:

  • РФ атакувала енергооб'єкт у Тернопільській області
  • На Полтавщині та Дніпропетровщині через ворожу атаку пошкоджені підприємства
  • Через атаку росіян є поранені

Країна-агресор Росія у ніч на 4 листопада атакувала Україну ударними безпілотниками. Наслідки ворожих ударів зафіксовані щонайменше в трьох областях.

РФ атакувала енергооб'єкт на заході України та підприємства у Дніпропетровській та Полтавській областях.

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Удар по Тернопільщині

Голова Тернопільської обласної державної адміністрації Тарас Пастух повідомив про влучання ворожого безпілотника в Тернопільському районі. Пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури.

"Усі відповідні служби виїхали на місце події та працюють над ліквідацією наслідків атаки", - додав він.

Удар по Дніпропетровщині

Начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа заявив про збиття цієї ночі 11 російських дронів над областю. Однак не обійшлося, на жаль, без влучань. Двоє людей дістали поранень через удар росіян по підприємству у Дніпрі.

"Чоловіків 38 та 57 років госпіталізували з осколковими пораненнями. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. На підприємстві зайнялася пожежа", - зазначив Ганжа.

Удар по Полтавщині

В ДСНС України повідомили, що внаслідок російської атаки на Полтавську область виникли пожежі на кількох локаціях. Зокрема, на території одного з підприємств у Полтаві та приватного господарства у Кременчуці.

За попередньою інформацією, загиблих і травмованих немає.

Сили ППО відбили нічну атаку

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що з 18:00 03 листопада противник атакував Україну 310 ударними БпЛА типу Shahed (81 із них - реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія".

Реактивний
Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Попередньо, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 272 ворожі БпЛА. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 19 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 15 локаціях.

РФ атакувала енергетику і підприємства України: є постраждалі, виникли пожежі
Статистика Повітряних Сил за ніч на 4 листопада / фото: t.me/kpszsu

"Понад 20 ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває", - попередили у ПС.

Чому Росія різко наростила удари по Україні

Главред писав, що дослідниця Інституту вивчення війни Катерина Шимків пов'язує нарощення кількості повітряних ударів РФ по Україні на 58% з розрахунком Кремля, який вирішив не гаяти вдалого моменту.

Росія, ймовірно, прагнула скористатися перебоями в обміні розвідувальними даними, щоб полегшити свою зимову ударну кампанію та завдати більших втрат і збитків Україні.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у ніч на 3 листопада Росія завдала комбінованого удару по Україні балістичними, крилатими та протикорабельними ракетами, а також ударними дронами.

Під час масованої атаки 3 листопада російські війська атакували енергетичні об'єкти України та портову інфраструктуру Одещини: чотири теплоелектростанції, дві підстанції, порт Кілія та два суховантажі.

Раніше повідомлялося, що Росія почала застосовувати збільшену версію безпілотника "Гербера-2", здатну долати до 1 200 км і нести бойову частину вагою до 25 кг.

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Про персону: Олександр Ганжа

Олександр Ганжа - український політик, голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації, генерал поліції 3-го рангу, пише Вікіпедія.

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