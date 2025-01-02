'Екіпажі покришило у фарш': Світан розкрив деталі історичної операції ГУР

Втрата двох гелікоптерів — серйозний удар по російській морській авіації.

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Морські дрони ГУР "відмінусували" ворожі вертольоти Мі-8 / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

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Українські бійці вперше знищили ворожі гелікоптери морськими дронами

Два екіпажі точно ліквідовані

Перед Новим роком морські дрони ГУР Magura V5 знищили цілих два ворожих гелікоптери Мі-8 й один підбили. Полковник запасу ЗСУ, пілот-інструктор Роман Світан розповів деталі історичної операції в ефірі Radio NV.

За його словами, втрата двох гелікоптерів — серйозний удар по російській морській авіації.

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"Це Magura V5 відпрацювала. Головне управління розвідки впихнуло невпихуєме (в морський дрон), я б так сказав. В авіації, у льотчиків, попросило ракети (дуже хороша, до речі, стара радянська ракета Р-73, їй років 40). Ракету Р-73 [пристосували], якщо можна так сказати, встановили на гідроплатформу, найімовірніше, на рейкову пускову установку П-72, є така, з неї може теж запускатися ця ракета, — пояснив Світан.

Він зазначив, що найімовірніше ракета, яка вразила російські гелікоптери, була з тепловою головкою самонаведення.

"Навіть одна ракета має бойову частину вісім кілограмів, стрижнева, вона, в принципі, у фарш покришила все „населення" цих вертольотів. Тому, можна сказати, два екіпажі точно відмінусовані, це як мінімум", - підкреслив експерт.

Дрон Magura V5 / Інфографіка: Главред

Знищення російських гелікоптерів морськими дронами - що відомо

Як писав Главред, 31 грудня воїни спецпідрозділу ГУР МО України "Group 13" здійснили історичну операцію з ураження російського гелікоптера Мі-8. Внаслідок застосування ракет Р-73 "SeeDragon" один Мі-8 було знищено, а ще один такий же вертоліт Росії зазнав вогневого ураження та зміг дістатись аеродрому базування.

Згодом у розвідці уточнили, що оснащені ракетами морські дрони Magura V5 31 грудня знищили у Чорному морі два російські гелікоптери Мі-8 та ще один зазнав пошкоджень.

Голова ГУР МО Кирило Буданов заявив, що дрони Magura V5 неодноразово атакували ворожі повітряні сили. Проте раніше окупаційна техніка все ж могла долітати до берегової лінії, хоч і з пошкодженнями.

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Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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