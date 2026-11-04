"Зник безвісти": популярний актор вирішив піти на фронт через особисту трагедію

Актор фільму "Кіллхаус" Денис Капустін відверто розповів про мобілізацію до ЗСУ.

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Денис Капустін - ЗСУ / колаж: Главред, фото: instagram.com, Денис Капустін

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Чому Денис Капустін вирішив мобілізуватися

Яка втрата вплинула на рішення актора

Відомий український актор і режисер Денис Капустін, який зіграв командира підрозділу ударних безпілотників у військовому екшн-трилері "Кіллхаус", після зйомок добровільно вступив до лав Збройних сил України. Про своє рішення знаменитість розповів в інтерв’ю NV.

Готуючись до ролі у фільмі, Денис навчався поводитися зі зброєю та освоював керування FPV-дронами. Після завершення зйомок артист зрозумів, що не зможе залишатися осторонь, хоча у нього були варіанти уникнути мобілізації. На його остаточне рішення також вплинули загибель на фронті артиста й бійця "Азова" Олексія Самойленка та зникнення безвісти близького друга Нікона Федотова.

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Денис Капустін мобілізувався / скріншот із відео

"До цього в мене було відчуття, ніби мої колеги захищають нас, тому в мене є час займатися кар’єрою, своїм життям, професією. Олексій загинув, а приблизно через три місяці зник безвісти Нікон. Тоді тривали зйомки, і в мене вже вирували ці думки. У цьому я знайшов сенс свого життя. Поєднання цих обставин призвело до єдиного можливого для мене вчинку", - зізнався Капустін.

Сьогодні актор служить оператором важких бомбардувальників: завдає ударів по позиціях ворога та доставляє постачання українській піхоті. Служба сильно змінила його характер та емоційне сприйняття світу, проте справжньою опорою на фронті для нього стало бойове побратимство.

Денис Капустін - Кіллхаус / фото: instagram.com, Денис Капустін

"З початку своєї служби помітив, що дуже ціную своїх друзів, ціную своїх близьких. Якось між нами з’явилося більше дистанції, але зріс мій рівень ніжності та любові до них... Тільки й живу мріями про сім’ю, дітей, вистави та кіно", - підсумував артист.

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Про персону: Денис Капустін Денис Капустін - український актор і телеведучий, повідомляє kino-teatr.ua. У кіно він дебютував у 2001 році з епізодичною роллю в дитячому гумористичному серіалі "Клякса". Творчий злет актора відбувся після яскравих пародій у телепередачі "Кумири та кумирчики" на дует "Брати Грімм" та пісню "Острів невдачі" Андрія Миронова, після чого у 2005 році Ілля Ноябрьов запросив його стати співведучим цієї програми на телеканалі "Інтер". Денис також активно брав участь у масштабних заходах: 1 червня 2007 року виступив ведучим святкового концерту "Чужих дітей не буває" фонду Лілії Подкопаєвої у палаці "Україна", а в тому ж році брав участь у популярних проєктах "Крок до зірок" та "Хочу бути зіркою". Наразі Денис - військовослужбовець 3-ї окремої штурмової бригади, де служить оператором БПЛА.

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