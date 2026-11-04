Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокМатусямЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

"Зник безвісти": популярний актор вирішив піти на фронт через особисту трагедію

Христина Трохимчук
4 листопада 2026, 10:36
google news Підпишіться
на нас в Google
Актор фільму "Кіллхаус" Денис Капустін відверто розповів про мобілізацію до ЗСУ.
Денис Капустін - ЗСУ
Денис Капустін - ЗСУ / колаж: Главред, фото: instagram.com, Денис Капустін

Ви дізнаєтеся:

  • Чому Денис Капустін вирішив мобілізуватися
  • Яка втрата вплинула на рішення актора

Відомий український актор і режисер Денис Капустін, який зіграв командира підрозділу ударних безпілотників у військовому екшн-трилері "Кіллхаус", після зйомок добровільно вступив до лав Збройних сил України. Про своє рішення знаменитість розповів в інтерв’ю NV.

Готуючись до ролі у фільмі, Денис навчався поводитися зі зброєю та освоював керування FPV-дронами. Після завершення зйомок артист зрозумів, що не зможе залишатися осторонь, хоча у нього були варіанти уникнути мобілізації. На його остаточне рішення також вплинули загибель на фронті артиста й бійця "Азова" Олексія Самойленка та зникнення безвісти близького друга Нікона Федотова.

відео дня
Денис Капустін мобілізувався
Денис Капустін мобілізувався / скріншот із відео

"До цього в мене було відчуття, ніби мої колеги захищають нас, тому в мене є час займатися кар’єрою, своїм життям, професією. Олексій загинув, а приблизно через три місяці зник безвісти Нікон. Тоді тривали зйомки, і в мене вже вирували ці думки. У цьому я знайшов сенс свого життя. Поєднання цих обставин призвело до єдиного можливого для мене вчинку", - зізнався Капустін.

Сьогодні актор служить оператором важких бомбардувальників: завдає ударів по позиціях ворога та доставляє постачання українській піхоті. Служба сильно змінила його характер та емоційне сприйняття світу, проте справжньою опорою на фронті для нього стало бойове побратимство.

Денис Капустін -
Денис Капустін - Кіллхаус / фото: instagram.com, Денис Капустін

"З початку своєї служби помітив, що дуже ціную своїх друзів, ціную своїх близьких. Якось між нами з’явилося більше дистанції, але зріс мій рівень ніжності та любові до них... Тільки й живу мріями про сім’ю, дітей, вистави та кіно", - підсумував артист.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що у Львові під час концерту раптово померла 60-річна артистка Іванна Ткачик, вокалістка знаменитого тріо "Крайня хата". Співачці стало зле прямо в Будинку офіцерів, а врятувати її не вдалося ані очевидцям, ані медикам.

Також Ніколас Кейдж та його родина опинилися в ролі кочівників через провал ґрунту в Малібу. 62-річна голлівудська зірка тимчасово обміняла свій особняк вартістю 10,5 млн доларів на готельні номери через зруйновані комунікації та загрозу подальшого руйнування території.

Читайте також:

Про персону: Денис Капустін

Денис Капустін - український актор і телеведучий, повідомляє kino-teatr.ua. У кіно він дебютував у 2001 році з епізодичною роллю в дитячому гумористичному серіалі "Клякса". Творчий злет актора відбувся після яскравих пародій у телепередачі "Кумири та кумирчики" на дует "Брати Грімм" та пісню "Острів невдачі" Андрія Миронова, після чого у 2005 році Ілля Ноябрьов запросив його стати співведучим цієї програми на телеканалі "Інтер". Денис також активно брав участь у масштабних заходах: 1 червня 2007 року виступив ведучим святкового концерту "Чужих дітей не буває" фонду Лілії Подкопаєвої у палаці "Україна", а в тому ж році брав участь у популярних проєктах "Крок до зірок" та "Хочу бути зіркою". Наразі Денис - військовослужбовець 3-ї окремої штурмової бригади, де служить оператором БПЛА.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Магнітна буря G1 охопить Землю: коли почнеться новий геомагнітний шторм

Магнітна буря G1 охопить Землю: коли почнеться новий геомагнітний шторм

13:27Синоптик
Путін надіслав новий сигнал щодо мирних переговорів з Україною - чого чекати

Путін надіслав новий сигнал щодо мирних переговорів з Україною - чого чекати

12:38Політика
Скільки ракет має РФ і як швидко окупанти поповнюють свої запаси: звіт ГУР

Скільки ракет має РФ і як швидко окупанти поповнюють свої запаси: звіт ГУР

12:11Війна
Реклама

Популярне

Більше
Долар злетів до нового історичного максимуму: курс валют на 4 листопада

Долар злетів до нового історичного максимуму: курс валют на 4 листопада

Картопля не прилипатиме до сковорідки й не підгоратиме: що зробити перед смаженням

Картопля не прилипатиме до сковорідки й не підгоратиме: що зробити перед смаженням

Щури забудуть дорогу до будинку та саду: допоможе лише одна кухонна спеція

Щури забудуть дорогу до будинку та саду: допоможе лише одна кухонна спеція

Тест на IQ: потрібно знайти білку в парку за 8 секунд

Тест на IQ: потрібно знайти білку в парку за 8 секунд

Несподіваний спосіб заощадити на опаленні: як стане в нагоді бульбашкова плівка

Несподіваний спосіб заощадити на опаленні: як стане в нагоді бульбашкова плівка

Останні новини

13:27

Магнітна буря G1 охопить Землю: коли почнеться новий геомагнітний шторм

13:18

Що обов'язково потрібно встигнути зробити в саду до першого снігу: поради

13:07

"Перші ластівки. Нова реальність": зйомки завершено, прем’єра — у лютому 2027 року

13:05

Фанати були вражені новим фото принца Луї

12:59

Одна дія перед пранням врятує теплий одяг від ковтунців - що треба зробити

Їх знищила Росія: міста, яких більше немає (лонгрід)Їх знищила Росія: міста, яких більше немає (лонгрід)
12:58

Китайський гороскоп на 2027 рік: кому доведеться переглянути свої плани

12:52

Осадча показала 91-річну бабусю, на яку разюче схожа

12:52

Гості просять взяти із собою: як приготувати гарбузове варення з ромом

12:50

Гороскоп Таро на завтра, 5 листопада: Левам — розбіжності, Стрільцям — рішення

Реклама
12:38

Путін надіслав новий сигнал щодо мирних переговорів з Україною - чого чекати

12:36

Короля Карла звинуватили у скоєнні фатальної помилки

12:25

Що зробити, щоб їжа не приставала до сковорідки під час кожного використання

12:23

Навіщо губку кладуть під землю в горщику - яку помилку важливо не допустити

12:11

Скільки ракет має РФ і як швидко окупанти поповнюють свої запаси: звіт ГУР

12:07

"Помри вже": путініст Стас П’єха серйозно хворий

12:02

Це проблема для Ізраїлю: Невзлін - про втрату Трампом контролю над КонгресомПогляд

11:57

Загроза вторгення у Польщу: в РФ виступили зі звинуваченнями в сторону Варшави

11:52

Чотири знаки китайського гороскопа нарешті отримають те, на що чекали

11:48

Китайський гороскоп на завтра, 5 листопада: Зміям — відпочинок, Козлам — керівництво

11:29

Чому не можна мити вікна газетами: експерти назвали три причини

Реклама
11:12

Україну охоплять нічні морози і штормові пориви: коли зміниться погода

11:09

Навіщо господині додають рис у квашену капусту: незвичний секрет

10:54

"Віталік Козловський вкрав": Леся Нікітюк публічно звинуватила співака

10:39

Чи замінять роботи людей і чи можна поговорити з померлими за допомогою ШІ: "Загублений світ" досліджує можливості штучного інтелекту

10:36

"Зник безвісти": популярний актор вирішив піти на фронт через особисту трагедію

10:32

Простий, але дуже смачний салат з синьої капусти - рецепт за 10 хвилин

09:40

Республіканців розгромили на виборах в США: що дасть Україні перемога демократів

09:28

Декабрист зацвіте без зайвих клопотів: садівниця назвала три головні умовиВідео

08:39

Будуть солодшими на смак: які овочі варто збирати після перших заморозків

08:32

Як назвати дівчинку, яка народилася у листопаді: красиві варіанти та їх значення

08:05

РФ атакувала енергетику і підприємства України: є постраждалі, виникли пожежі

07:54

Ozon втратив ще один склад: дрони завдали удару по Адигейську, спалахнула пожежа

06:56

Демократи "забирають" Конгрес: Білий дім радить "пристебнути ремені"

05:31

Котлети будуть соковитими навіть наступного дня: 2 ложки якого соусу додати у фарш

05:09

Одна склянка у злив — і про засмічення можна забути надовго: що потрібно додатиВідео

04:00

Картопля не прилипатиме до сковорідки й не підгоратиме: що зробити перед смаженням

03:37

Гороскоп на завтра, 5 листопада: Овнам - знайомство, Тельцям - винагорода

03:33

Що приготувати на Новий рік: незвичайна закуска зі звичайного багета

02:54

Які квіти можна посадити в листопаді: вісім рослин, які прикрасять сад навесні

02:10

Розкрито головну таємницю Всесвіту: чому час існує лише в одному вимірі

Реклама
01:05

США можуть передати Україні нову далекобійну ракету: ЗМІ дізналися подробиці

00:13

Звичайна кава вийде в рази смачнішою: що додати замість цукру

00:07

Блекаут після "прильоту" та удар по ТЦ: РФ масовано атакує Україну

03 листопада, вівторок
23:24

Несподіваний спосіб заощадити на опаленні: як стане в нагоді бульбашкова плівкаВідео

22:42

Що одягнути на Новий рік 2027: кольори, що принесуть удачу і достаток

22:28

РФ посилює удари по енергетиці: яким регіонам України загрожує найскладніша зимаФото

22:17

Путін планує посилити удари по Україні: у Bloomberg дізналися терміни

21:34

Тест на IQ: потрібно знайти білку в парку за 8 секунд

21:05

Досвідчені садівники більше не згрібають листя восени: у чому секретВідео

20:58

Без пояснень і вимог: Угорщина заблокувала кластери для України

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Регіони
Новини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ХарковаНовини ОдесиНовини ПолтавиНовини Сум
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти