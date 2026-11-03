Долар злетів до нового історичного максимуму: курс валют на 4 листопада

Нацбанк оновив історичний максимум для американської валюти.

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Курс валют в Україні на 4 листопада / Колаж: Главред, фото: pixabay.com

Ви дізнаєтеся:

Скільки коштуватиме долар 4 листопада

Як змінився офіційний курс євро

Скільки коштує польський злотий за курсом НБУ

На середу, 4 листопада, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Долар подорожчав, тоді як курси євро та польського злотого майже не змінилися. Про це свідчать дані НБУ.

Курс долара

Офіційний курс долара США встановив новий історичний рекорд. На середу курс долара становить 45,67 грн/дол.

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Напередодні, 3 жовтня, американська валюта коштувала 45,53 грн. За добу долар подорожчав приблизно на 13 копійок.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Попередній рекорд було зафіксовано 28 жовтня. Тоді американська валюта коштувала 45,60 грн/дол.

Курс євро

Офіційний курс євро на 4 листопада встановлено на рівні 51,06 грн за євро. Днем раніше європейська валюта коштувала 51,05 грн. За добу євро подорожчав менш ніж на одну копійку.

Як змінювався курс євро в Україні / Інфографіка: Главред

Курс злотого

Офіційний курс польського злотого на середу становить 11,55 грн за злотий. Напередодні польська валюта коштувала стільки ж після округлення. Отже, курс злотого практично не змінився.

Яким буде курс долара впродовж 2-8 листопада - прогноз експерта

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Тарас Лєсовий вважає, що протягом 2-8 листопада різких коливань курсу долара не очікується. За його прогнозом, американська валюта коштуватиме 44,85-45,70 грн, а євро - 50-52 грн. Водночас на валютний ринок впливатимуть безпекові загрози, зростання цін і політика Національного банку.

Серед головних ризиків експерт називає російські атаки на енергетичні об'єкти, виробництва та логістичну інфраструктуру, а також подорожчання пального. Попит на валюту на міжбанку може перевищувати пропозицію на 20–25%, тому НБУ продовжить активно проводити інтервенції, обсяг яких може сягнути 1–1,2 млрд доларів.

"Протягом 2-8 листопада курс долара перебуватиме в межах 44,85-45,7 грн, а євро - 50–52 грн. І хоча ситуація залишатиметься досить динамічною, різких курсових коливань поки що не очікується", - підкреслив Лєсовий у коментарі Главреду.

Курс валют в Україні - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют на 3 листопада. Долар, євро та злотий стрімко полетіли вверх.

Фінансовий аналітик Олег Пендзин попереджає про ризик знецінення гривні через можливе недоотримання Україною 29,5 млрд доларів міжнародної допомоги. Якщо Верховна Рада не ухвалить необхідні закони, державі доведеться вдатися до друку грошей. Тому в жовтні експерт радить розглянути поступовий вихід із гривневих інвестиційних інструментів і перегляд структури заощаджень.

Голова Комітету економістів України, заявив про можливість курсу 46–47 грн у грудні за умови збереження темпів ослаблення гривні. На його думку, такий сценарій спровокує прискорення інфляції в усій економіці.

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Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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