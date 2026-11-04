США можуть передати Україні нову далекобійну ракету: ЗМІ дізналися подробиці

Потенційним виробникам запропоновано надати інформацію про свої можливості щодо виробництва дальнобійних боєприпасів.

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Україні можуть передати ракети великої дальності / Колаж: Главред, фото: скріншот, ВМС ЗСУ

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У США вивчають питання готовності організувати поставки нової крилатої ракети

Повністю виконати замовлення передбачається протягом 15 місяців

Військово-повітряні сили США направили оборонним компаніям запит щодо готовності організувати поставки нової крилатої ракети, що розробляється для України.

Потенційним виробникам запропоновано надати інформацію про свої можливості щодо випуску далекобійних боєприпасів у рамках програми Extended Range Attack Munition (ERAM), повідомляє Air Force Times.

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Згідно з опублікованими вимогами, відповіді від компаній приймаються до 19 листопада. Американська сторона визначила основні параметри майбутньої зброї: маса близько 230 кг, дальність польоту понад 463 км і швидкість більше 0,6 Маха.

Передбачена висока точність ураження - відхилення від заданої цілі на кінцевій ділянці траєкторії не повинно перевищувати 10 метрів навіть під впливом радіоперешкод. Крім того, ракета має поєднувати фугасну та осколкову дію з обмеженою здатністю пробивати перешкоди.

У ВПС США характеризують розробку як "крилату ракету нового покоління, призначену для забезпечення доступного масового застосування в бойових умовах".

Air Force Times нагадує, що робота над проєктом розпочалася ще у 2024 році. Тоді американські ВПС уклали угоди з двома невеликими оборонними підприємствами - Zone 5 Technologies та CoAspire - щодо створення дослідних зразків далекобійної ракети. У січні 2026 року на авіабазі Еглін у Флориді відбулося випробування боєголовки з використанням реального підриву.

Окрему увагу в новому запиті приділено термінам виробництва. Згідно з вимогами американського відомства, перші партії з понад 1000 ракет ERAM мають надійти не пізніше ніж через три місяці після підписання контракту. Повністю виконати замовлення передбачається протягом 15 місяців.

Стали відомі терміни можливої поставки Україні нових ракет для Patriot

Українська сторона може розраховувати на отримання 500 протиракет PAC-3 MSE для комплексів Patriot загальною вартістю близько 2,1 млрд доларів не раніше 2030 року. Про це пише "Радіо Свобода".

Водночас перспектива організації виробництва цих боєприпасів безпосередньо в Україні поки що залишається невизначеною. Пентагон ще не погодив передачу Києву ліцензії на самостійне виробництво ракет. Американське оборонне відомство продовжує оцінювати таку можливість, остаточне рішення з цього питання поки що не ухвалено.

Нагадаємо, "Главред" повідомляв: міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив, що налагодження виробництва ракет для систем протиповітряної оборони Patriot в Україні - це тривалий процес, який потребуватиме багатьох тижнів підготовки.

Раніше засновник БО "Реактивна пошта" та військовий експерт Павло Нарожний вважає, що після запуску виробництва ракет для зенітно-ракетних комплексів Patriot в Україні перші вироби можуть з’явитися не раніше, ніж через рік-півтора.

Як повідомлялося, Володимир Зеленський раніше заявляв, що Україна готова розпочати виробництво зенітних ракет для систем Patriot, однак для запуску потрібне остаточне узгодження з боку США.

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Про джерело: Радіо Свобода Інтернет-видання і радіостанція, що позиціонує себе як приватний некомерційний інформаційно-новинний засіб масової інформації. Фінансується Конгресом США. Її загальна аудиторія становить 35 млн слухачів. Робота українського відділу Радіо Свобода розпочалася у квітні 1954 року.

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