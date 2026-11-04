Короля Карла звинуватили у скоєнні фатальної помилки

Дискусія розгорілася після того, як Гаррі та Меган повернулися до Великої Британії наприкінці серпня 2026 року.

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Чарльза III звинуватили у слабкості / колаж: Главред, фото: instagram.com/theroyalfamily

Коротко:

Про яку помилку короля заговорив королівський біограф

Яку поведінку короля вони назвали слабкістю

Король Великої Британії Карл III опинився під шквалом критики через повернення принца Гаррі та Меган Маркл до країни.

Як пише RadarOnline, королівський біограф Том Бауер вважає, що монарх робить серйозну помилку, дозволяючи молодшому синові та його дружині знову з’являтися у Великій Британії на правах членів королівської родини. На думку експерта, ця ситуація може стати одним із найневдаліших рішень за час правління Карла III.

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Дискусія розгорілася після того, як Гаррі та Меган повернулися до Великої Британії наприкінці серпня 2026 року після шести років життя в Каліфорнії. Невдовзі подружжя почало з’являтися на благодійних заходах та публічних зустрічах.

Принц Гаррі повернувся до Британії / фото: instagram.com, Меган Маркл

Ведучий подкасту The Royalist Том Сайкс звернув увагу на суперечність у поведінці королівського двору. З одного боку, Гаррі та Меган більше не виконують офіційних обов’язків від імені монархії, а з іншого - отримують певні привілеї, пов’язані з їхнім королівським походженням.

Сайкс заявив, що британці спостерігають, як король фактично "розстеляє червону доріжку" перед сином: надає йому транспорт з охороною та виявляє знаки уваги, характерні для членів королівської родини. При цьому офіційно подружжя не вважається діючими представниками монархії.

Журналіст припустив, що така ситуація може серйозно зашкодити спадщині Карла III. Бауер погодився з цією оцінкою і назвав поведінку монарха слабкістю.

Королівського біографа обурила поведінка Карла III

За словами Тома Бауера, король уникає конфронтації з молодшим сином і, ймовірно, відчуває провину через те, як складалися стосунки з Гаррі в дитинстві, особливо після смерті принцеси Діани.

Біограф вважає, що Карлу III необхідно зайняти більш жорстку позицію і дати зрозуміти подружжю, що повернення до повноцінного королівського життя для них неможливе.

Король Чарльз не реагує на Гаррі / фото: instagram.com, theroyalfamily

"Він має прийняти рішення. Він має вирішити позбутися їх. Сказати їм, щоб вони поїхали. Переконатися, що вони не думають, ніби колись знову зможуть стати членами королівської родини", - заявив Бауер.

Експерт також зазначив, що раніше подібні сімейні розбіжності вдавалося приховувати від громадськості, проте в епоху цілодобового висвітлення подій у ЗМІ це стало практично неможливим.

Карл III нагадав Гаррі та Меган про їхній статус

На тлі повернення герцога та герцогині Сассекських Букінгемський палац поширив лист із роз’ясненням їхнього становища. Документ було надіслано представникам уряду, військового керівництва та лордам-лейтенантам.

У ньому наголошувалося, що статус Гаррі та Меган не змінився: вони залишаються приватними особами, займаються благодійністю від власного імені та мають комерційні інтереси. Їхні титули Його та Її Королівської Високості, як і раніше, не використовуються.

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Про особу: король Чарльз III Чарльз III - король Сполученого Королівства та ще 14 країн Співдружності націй. Прямий спадкоємець Єлизавети II був герцогом Корнуольським і герцогом Розесейським з 1952 року до свого сходження на престол у 2022 році. Як спадкоємець престолу, він чекав на нього довше за будь-кого в британській історії: він був принцом Уельським довше за всіх, маючи цей титул з липня 1958 року. Після смерті свого батька Філіпа 9 квітня 2021 року Чарльз також успадкував титул герцога Единбурзького. Представник Віндзорської династії.

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