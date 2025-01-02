У Курську область перекидають нові підрозділи КНДР: у ГУР розкрили подробиці

Підрозділи КНДР продовжують зазнавати значних втрат серед особового складу на Курському напрямку.

https://glavred.net/war/v-kurskuyu-oblast-perebrasyvayut-novyh-soldat-kndr-v-gur-raskryli-podrobnosti-10627052.html Посилання скопійоване

Бойовий дух солдатів із Північної Кореї впав / Колаж: Главред, фото: 31 окрема механізована бригада, Міноборони РФ

Коротко:

Солдати КНДР зазнають значних втрат на передовій

РФ перекидає нові підрозділи північнокорейських військ на Курський напрямок

Північнокорейські підрозділи на Курському напрямку продовжують зазнавати суттєвих втрат серед особового складу. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Через втрати російські командири перекидають на передову нові військові підрозділи КНДР.

відео дня

"31 грудня та 1 січня групи північнокорейських солдатів переміщували на позиції у районі н.п. Уланок, Фанасєєвка, Черкаська Конопелька Курської області.", - йдеться в повідомленні.

У розвідці додають, російські командири нижчої ланки брешуть вищому командуванню про реальну кількість вбитих і поранених серед поранених солдатів КНДР.

"Бойовий дух солдатів із Північної Кореї впав. Їх постійно "обробляють" російсько-армійською пропагандою про "велике значення" участі армії КНДР у війні проти України", - підкреслили в ГУР.

Крім того, українська розвідка також зафіксувала випадки зловживання алкоголем серед північнокорейських солдатів у новорічну ніч. Зокрема й тих, які залучаються до бойових дій.

Армія КНДР / Інфографіка: Главред

Участь військових КНДР у війні проти України - останні новини

Нагадаємо, за даними президента України Володимира Зеленського, у Курській області кількість поранених та вбитих північнокорейських солдатів вже перевищує 3 тисячі бійців.

Водночас у Білому домі заявили, що лише за тиждень КНДР втратила близько 1000 північнокорейських солдатів. За словами координатора Кірбі, у США є дані, що військові КНДР ведуть наступ на українські позиції в Курській області, зазнаючи величезних втрат

Нещодавно Главред писав, що воїни Сил спеціальних операцій (ССО) ЗСУ, ймовірно, взяли в полон першого солдата КНДР, який воював на боці російських окупантів.

Згодом розвідка Південної Кореї підтвердила дані про те, що українські військові взяли в полон пораненого солдата армії КНДР в Курській області.

Читайте також:

Що таке ГУР? Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред