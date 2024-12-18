Перевірку не пройшов: Зеленський доручив звільнити генерала Ткачука після візиту до Львова

Генерал-лейтенанта Павла Ткачука звільнили з посади в Національній академії сухопутних військ після провального аудиту Міноборони.

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Ткачука звільнено після аудиту Міноборони / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, uk.wikipedia.org

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Генерал-лейтенанта Павло Ткачука звільнили з посади начальника Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

Аудит виявив численні порушення в діяльності академії

У середу, 18 грудня, генерал-лейтенанта Павла Ткачука звільнили з посади начальника Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Міністр оборони України Рустем Умєров підписав наказ після візиту президента до Львова. Про це повідомило Міноборони України.

Під час візиту президента Володимира Зеленського до Львова міністр оборони Рустем Умєров доповів про результати аудиту, проведеного Головною інспекцією Міністерства оборони. Аудит виявив численні порушення в діяльності Національної академії сухопутних військ.

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"Президент доручив негайно виправити ситуацію, що склалася. Сьогодні наказом міністра оборони України генерал-лейтенант Павло Ткачук звільнений з посади начальника Національної академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного", - зазначили у відомстві.

Що відомо про Павла Ткачука

Павло Ткачук очолював Національну академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного з 2002 року.

У 2010 році він став депутатом Львівської міської ради від "Партії регіонів", але вже у 2013 році вийшов з фракції. На місцевих виборах 2020 року Ткачук пройшов до Львівської обласної ради як висуванець від "Слуги народу".

Нагадаємо, що цього року в ЗМІ з'явилися повідомлення про скарги курсантів академії на цькування та приниження. Також вони скаржилися на відсутність необхідних ліків у медпункті, погану якість харчування, а також на "ротну касу" — примусову здачу грошей на закупівлю принтерів, паперу та мийних засобів.

У березні цього року командування Сухопутних військ повідомило про проведення перевірки щодо стану справ у Національній академії сухопутних військ.

Як повідомляв Главред, у червні начальника курсу Академії сухопутних військ у Львові, який систематично знущався над курсантами, заарештували. За даними ДБР, офіцер більше року застосовував насильство щодо курсантів, використовуючи зброю та ремінь.

Також у Львові під час акції на підтримку полонених українських захисників одна з учасниць відмовилася встати під час виконання гімну та показала непристойний жест — середній палець. Волонтерка Леся Менкуш-Мальків звернулася до поліції, яка затримала жінку.

Крім цього, 11 березня 2023 року в Мережі з'явилося відео, на якому офіцер б'є солдата строкової служби на Житомирщині. Пізніше молодший лейтенант пояснив, що це була "виховна бесіда", оскільки солдат перебував у стані алкогольного сп'яніння. Офіцер вибачився за свої дії перед камерою та заявив, що готовий понести відповідальність.

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Що відомо про Національну академію сухопутних військ? Націона́льна акаде́мія сухопу́тних ві́йськ і́мені ге́тьмана Петра́ Сагайда́чного — один з провідних навчальних закладів у системі військової освіти Міністерства оборони України, заснований 1899 року як школа кадетів піхоти. Займається підготовкою офіцерів сухопутних військ, пише Вікіпедія.

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