Магнітна буря G1 охопить Землю: коли почнеться новий геомагнітний шторм

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде геомагнітна активність у найближчі кілька днів
- Коли почнеться нова магнітна буря
- Якої сили буде геомагнітний шторм
Геомагнітне поле Землі вже кілька днів знаходиться у стабільному стані. До 6 листопада нових збурень не очікується, але далі обстановка помітно зміниться.
Британська геологічна служба повідомила про нову магнітну бурю рівня G1, яка почнеться 6-7 листопада. Чи буде вона довготривалою - наразі невідомо.
Про джерело: Британська геологічна служба
Британська геологічна служба - дослідницька установа, яка частково фінансується державою і має на меті поглиблення геонаукових знань про геологію Сполученого Королівства та її континентальний шельф шляхом систематичних зйомок, моніторингу та досліджень, пише Вікіпедія.
Це підтверджують і дані meteoagent. Сьогодні, 4 листопада, К-індекс 3,3 та резонанс Шумана, що визначає збурення фону під час магнітної бурі, на зеленому рівні.
Сонячний спалах С1 підвищився до жовтого рівня. Попередньо, 5 та 6 листопада К-індекс залишиться в межах зеленого рівня, однак сам показник спершу підвищиться до 3,7, а потім знизиться до 2,3.
Як магнітні бурі можуть впливати на людей
У період сонячної активності багато людей відчувають погіршення самопочуття. Зокрема у них з'являються такі симптоми як:
- головний біль
- запаморочення
- нудота
- біль в області серця
- слабкість
- сонливість
- біль у спині та суглобах
- підвищений тиск
- загострення хронічних захворювань
Як полегшити самопочуття під час магнітної бурі
Під час підвищеної сонячної активності чутливим до магнітних бур людям потрібно дотримуватися декількох правил, щоб покращити своє самопочуття, а саме:
- Обмежувати вживання жирної, гострої та борошняної їжі;
- Надавати перевагу сезонним фруктам, горіхам та рибі;
- Відмовитися від кави, алкоголю та сигарет;
- Перебувати на свіжому повітрі та гуляти пішки;
- Регулярно провітрювати кімнати.
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Що таке магнітна буря?
Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.
Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.
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