Магнітна буря G1 охопить Землю: коли почнеться новий геомагнітний шторм

Через підвищення геомагнітної активності деякі люди можуть відчути погіршення самопочуття.

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Прогноз магнітних бур 4-7 листопада / фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

Якою буде геомагнітна активність у найближчі кілька днів

Коли почнеться нова магнітна буря

Якої сили буде геомагнітний шторм

Геомагнітне поле Землі вже кілька днів знаходиться у стабільному стані. До 6 листопада нових збурень не очікується, але далі обстановка помітно зміниться.

Британська геологічна служба повідомила про нову магнітну бурю рівня G1, яка почнеться 6-7 листопада. Чи буде вона довготривалою - наразі невідомо.

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Магнітна буря 6-7 листопада / фото: скріншот

Про джерело: Британська геологічна служба Британська геологічна служба - дослідницька установа, яка частково фінансується державою і має на меті поглиблення геонаукових знань про геологію Сполученого Королівства та її континентальний шельф шляхом систематичних зйомок, моніторингу та досліджень, пише Вікіпедія.

Це підтверджують і дані meteoagent. Сьогодні, 4 листопада, К-індекс 3,3 та резонанс Шумана, що визначає збурення фону під час магнітної бурі, на зеленому рівні.

Сонячний спалах С1 підвищився до жовтого рівня. Попередньо, 5 та 6 листопада К-індекс залишиться в межах зеленого рівня, однак сам показник спершу підвищиться до 3,7, а потім знизиться до 2,3.

Геомагнітна активність 4-6 листопада / фото: скріншот

Як магнітні бурі можуть впливати на людей

У період сонячної активності багато людей відчувають погіршення самопочуття. Зокрема у них з'являються такі симптоми як:

головний біль

запаморочення

нудота

біль в області серця

слабкість

сонливість

біль у спині та суглобах

підвищений тиск

загострення хронічних захворювань

Вплив магнітної бурі / Інфографіка: Главред

Як полегшити самопочуття під час магнітної бурі

Під час підвищеної сонячної активності чутливим до магнітних бур людям потрібно дотримуватися декількох правил, щоб покращити своє самопочуття, а саме:

Обмежувати вживання жирної, гострої та борошняної їжі;

Надавати перевагу сезонним фруктам, горіхам та рибі;

Відмовитися від кави, алкоголю та сигарет;

Перебувати на свіжому повітрі та гуляти пішки;

Регулярно провітрювати кімнати.

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Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

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