"Віталік Козловський вкрав": Леся Нікітюк публічно звинуватила співака

Леся Нікітюк і Віталій Козловський посперечалися через рідкісне ім’я.

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Віталій Козловський та Леся Нікітюк посперечалися / колаж: Главред, скріншот із відео

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Через що посварилися Леся Нікітюк і Віталій Козловський

Чому Нікітюк і Козловський дали синам однакові імена

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк здивувала глядачів несподіваною заявою під час зйомок розважального шоу "Хто зверху?". Зірка звинуватила співака Віталія Козловського у тому, що він запозичив ім'я її сина.

Запекла суперечка розгорілася прямо в студії, коли Леся заявила, що артист скористався її ідеєю під час вибору імені для дитини.

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"Віталік Козловський вкрав ім’я мого сина і так назвав свого", - заявила вона.

Оскільки син Нікітюк народився пізніше за малюка Козловського, співак спочатку спробував віджартуватися.

"А може, навпаки?" - запитав Віталій.

Леся Нікітюк - син / фото: instagram.com, Леся Нікітюк

Однак Леся стояла на своєму, запевняючи, що ділилася таємними планами з колегою ще під час спільних зйомок.

"Ще до народження твого сина я тобі розповідала! Я казала тобі, ось тут! Є відеопідтвердження. Ти бачив ту програму і так назвав свого малюка. Ти побачив, кажеш: "Яке класне ім’я". І так назвав свого малюка. Я тоді ще не встигла народити, я народила пізніше… Я сказала, що народжу сина, назву його Оскаром і буду ходити ось так, показуючи всім… Ти ще й коментар написав у TikTok під цим відео, що "Я так свого сина назву, мені подобається", - розповіла ведуча.

Віталій Козловський із сином / фото: instagram.com, Віталій Козловський

Втім, сам Віталій Козловський категорично відкинув звинувачення в тому, що запозичив ідею у колеги. Співак заявив, що вирішив назвати сина Оскаром задовго до їхньої розмови. Виявилося, що вперше він почув це ім’я ще 15 років тому під час поїздки до Італії.

"І сказав: "Так називатимуть мого сина", - парирував співак.

Інфографіка, Козловський / Інфографіка: Главред

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Про персону: Леся Нікітюк Леся Іванівна Нікітюк - українська телеведуча, журналістка, актриса, блогерка. Колишня ведуча телепередачі "Орел і Решка". Після повномасштабного нападу Росії на Україну Леся Нікітюк почала випускати на YouTube пародійні пісні ("Села пташка", "Пісня про крейсер "Москва", а також - разом зі Степаном Гігою - "Цей сон"), повідомляє Вікіпедія.

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