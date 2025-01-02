РФ штурмує важливі позиції ЗСУ та намагається прорватись на найважчих напрямках

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 26 атак позицій наших військ.

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Яка ситуація на фронті / Колаж: Главред, фото: Facebook/UALandForces

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Найважча ситуація зараз на Покровському та Курахівському напрямку

Яка ситуація на фронті - де наступає РФ

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що впродовж минулої доби на фронті зафіксовано 140 бойових зіткнень. На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося сім атак окупантів.

На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів, а на Сіверському напрямку ворог атакував позиції наших захисників у районі населеного пункту Серебрянка, йдеться у повідомленні Генштабу.

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"На Краматорському напрямку зафіксовано 14 боєзіткнень в районах населених пунктів Часів Яр, Ступочки та Предтечине. Водночас на Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив сім атак неподалік Торецька, Диліївки та в напрямку Щербинівки", - зазначили у пресслужбі.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 38 штурмових і наступальних дій агресора.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 26 атак позицій наших військ поблизу Українки, Петропавлівки та Курахового.

На Времівському напрямку противник здійснив 19 наступальних дій на позиції українських підрозділів у районах Дачного, Костянтинополя, Янтарного, Новосілки, Розливу та Нового Комара.

Попри активне застосування ворогом бомбардувальної авіації на Оріхівському напрямку наші війська успішно відбили одну атаку противника поблизу населеного пункту Новоандріївка. На Придніпровському напрямку російські загарбники, без успіху, двічі штурмували позиції наших підрозділів в районі острова Забич.

Що відомо про Курахове / Інфографіка: Главред

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 5 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав одного ракетного та 24 авіаційних удари, із застосуванням семи ракет та 32 керованих бомб, а також здійснив 356 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів, веде розвідку.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що ЗСУ відновили раніше втрачені позиції на трьох "гарячих" напрямках. Згідно з геолокаційними кадрами від 30 грудня, війська Росії обстрілювали підрозділи ЗСУ у центрі Часового Яру на вулиці Георгія Дубровського. Це підтверджує просування українських військових на позиції.

У ЗСУ розкрили нові завдання РФ на фронті під Покровськом. Станіслав Бунятов повідомив, що країна-агресорка Росія перекидає резерви південно-західніше Покровська, щоб обійти місто з флангу та перерізати логістику ЗСУ. Якщо армія РФ виконає цю задачу, то буде намагатися увійти до міста.

Стало відомо, що ЗСУ у новорічну ніч ліквідували багато окупантів на шляху до Покровська. Ворог помічає, що втрати невпинно зростають, тож намагається оточити місто і вийти на важливу трасу Павлоград-Покровськ, щоб єдиним виходом для українського гарнізону був вихід з позицій.

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