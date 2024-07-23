Вже є загиблі та поранені: скільки ув'язнених відправили в окопи

Нині вже зменшився попит на мобілізацію серед ув'язнених, повідомили у Верховній Раді.

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Скільки ув'язнених відправили на фронт / Колаж: Главред, фото: Сили територіальної оборони ЗСУ, ua.depositphotos.com

В Україні почали відправляти на фронт ув'язнених людей. У лави ЗСУ вступили вже майже 4 тисячі ув'язнених. Про це заявив секретар комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони і розвідки Роман Костенко в коментарі Українській правді.

Серед цих людей, яких звільнили від ув'язнення в обмін на підписання контракту із ЗСУ, вже є поранені та навіть загиблі.

"3,8 тисяч ув’язнених уже в ЗСУ. Більшість із них нещодавно завершили навчання. Але серед них уже є і поранені, і загиблі", - сказав Костенко. відео дня

Він зазначив, що нині попит на мобілізацію серед ув'язнених вже зменшився. Костенко вважає, що вдасться мобілізувати близько 5 тисяч ув'язнених.

Хто такий Роман Костенко Роман Костенко - народний депутат України, Секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ, пише Вікіпедія.

Мобілізація в Україні - останні новини

У травні та червні 2024 року рівень мобілізації в Україні зріс більш ніж удвічі порівняно з попередніми двома місяцями. Речник Міноборони Богдан Сеник назвав це "позитивною тенденцією".

Нещодавно набув чинності закон, який запроваджує нові штрафи за ухилення від мобілізації. У Міністерстві юстиції роз'яснили, яким чином діятиме закон щодо тих, хто ухиляється від військового обліку і не сплачує за це штраф.

Тим часом після скасування статусу "обмежено придатний" в Україні люди, які мали цей статус, мають повторно пройти медичне обстеження. Як розповів начальник Головного управління персоналу Генштабу ЗСУ, полковник Роман Горбач, приблизно десяту частину військовозобов'язаних визнають непридатними до військової служби.

Міністерство оборони України не бачить необхідності вносити зміни до законодавства щодо мобілізації осіб віком до 25 років.

Закон про мобілізацію в Україні / Інфографіка: Главред

Що таке бронь від мобілізації за рівнем зарплати? У Раді виступили з ініціативою про бронювання громадян, які здатні заплатити щомісячний військовий збір на суму 20 000 гривень. Йшлося про сплату додаткового військового збору за кожного мобілізованого незалежно від того, яку посаду він обіймає. Кабмін та Офіс президента розглядають іншу модель - з прив'язкою до заробітної плати, починаючи від 35 тисяч гривень. Ідея передбачає автоматичне бронювання для осіб, які отримують таку зарплату.

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