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Путіна дзвінками не зупинити: Туск розніс розмову Шольца з диктатором

Анна Косик
17 листопада 2024, 16:15оновлено 17 листопада, 16:59
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Польський політик наголосив, що тільки реальна допомога Україні може сприяти закінченню війни.
Туск, Шольц, Путин
Україні потрібна підтримка, розмови з РФ нічого не змінять / Колаж: Главред, фото: УНІАН, European Union, скріншот

Що сказав Туск:

  • Телефонна дипломатія з Росією не працює
  • Наступні тижні будуть вирішальні у війні

Атака країни-агресора Росії на Україну у ніч на 17 листопада довела неефективність телефонних розмов із кремлівським диктатором Володимиром Путіним.

Про це в соцмережі X заявив прем'єр міністр Польщі Дональд Туск, найімовірніше, коментуючи рішення канцлера Німеччини Олафа Шольца провести телефонну розмову із очільником Кремля.

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"Путіна телефонними дзвінками ніхто не зупинить. Нічна атака, одна з найбільших у цій війні, довела, що телефонна дипломатія не може замінити справжню підтримку України з боку всього Заходу", - наголосив він.

Окрім цього Туск переконаний, що наступні кілька тижнів будуть надважливими як і для України, так і для цивілізованого світу, адже в цей час вирішуватиметься доля війни та майбутнього.

Телефонна розмова Шольца і Путіна - що відомо

Нагадаємо, 15 листопада, канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову із російським диктатором Володимиром Путіним вперше за майже два роки. Під час розмови Шольц засудив російську агресивну війну проти України і закликав президента Путіна припинити її та вивести війська.

Згодом, як писав Главред, президент України Володимир Зеленський прокоментував цей крок німецького канцлера. Він заявив, що дзвінок Шольца до російського диктатора є "скринькою Пандори". Ця розмова може призвести до інших дзвінків, однак нового "Мінська-3" не буде.

Після цього і колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон погодився із заявою президента України Володимира Зеленського про те, що розмова канцлера Німеччини Олафа Шольца і диктатора Володимира Путіна - "це скринька Пандори".

Інші новини про дзвінок Шольца диктатору:

Хто такий Дональд Туск?

До́нальд Франці́шек Туск (нар. 22 квітня 1957, Ґданськ, ПНР) — польський політик кашубського походження, прем'єр-міністр Польщі (2007—2014; з 2023), Голова Європейської Ради (2014—2019), співзасновник і голова партії "Громадянська платформа", колишній заступник голови Сенату. Був заступником голови партії "Союз Свободи", у 1980-х роках брав участь у діяльності руху "Солідарність" пише Вікіпедія.

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війна в Україні Володимир Путін Дональд Туск Олаф Шольц Ракетна атака на Україну
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