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Блекаут після "прильоту" та удар по ТЦ: РФ масовано атакує Україну

Олексій Тесля
4 листопада 2026, 00:07
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У Житомирі відключили електроенергію після російського удару.
дрон, удар по Києву
Росія масовано атакує Україну / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Головне:

  • У Житомирі після обстрілів почалися відключення електроенергії
  • В Одесі ворог завдав удару по ТРЦ

У Житомирі пролунали вибухи, після чого в місті повністю зникло електропостачання внаслідок російського удару 3 листопада.

У громаді готуються розгорнути пункти непохитності, передає "Суспільне".

відео дня

"Ворог атакував енергетичну інфраструктуру. У разі, якщо до ранку електропостачання не буде відновлено, завтра, 4 листопада, з 9:00 у Житомирській громаді будуть розгорнуті пункти непохитності", - повідомив міськрада.

Адреси пунктів непохитності можна знайти на сайті Житомирської міської ради та за посиланням.

Зазначається, що в Житомирі повністю відключилася електроенергія, без електропостачання також залишилися окремі райони області.

Вибухи в Одесі

Увечері 3 листопада Росія атакувала Одесу. У результаті удару постраждала торгова інфраструктура міста, за даними місцевих пабліків, удар припав на один із торгових центрів.

Як повідомляється, під удар потрапили об’єкти торговельної інфраструктури Одеси. Місцеві Telegram-канали повідомляють, що постраждав ТЦ "Сім’я".

Голова ОВА Олег Кіпер підтвердив, що російські війська завдали удару по будівлі торгового центру, сталася пожежа.

дрон
/ Главред

Який новий дрон використовує Росія

За даними ГУР України, російські війська почали застосовувати збільшену версію БПЛА "Гербера-2". Апарат здатний долати відстань до 1200 км і нести боєзаряд масою до 25 кг.

Для збільшення дальності польоту безпілотник оснастили паливним баком більшого об’єму. В українській розвідці зазначають, що така модернізація розширює потенційну географію його застосування за межі України.

"Збільшена завдяки великому паливному баку операційна дальність БПЛА свідчить про те, що регіон його застосування може вийти за межі території України. Саме "Герберу-2" з бойовою частиною виявили в середині вересня на балтійському узбережжі Польщі", - повідомили в ГУР.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Як повідомляв "Главред", російські окупаційні війська скинули десять авіабомб на укриття з людьми в селищі Комишуваха Запорізької області. В результаті удару загинули 24 людини, серед них 2 рятувальники та 4 поліцейські. Ще 5 осіб отримали поранення, зокрема 2 рятувальники.

Нагадаємо, раніше російські війська атакували Рівненську область. В Острозькому районі внаслідок ворожої атаки загорівся житловий будинок. В результаті обстрілу з боку РФ поранення отримали четверо людей.

Раніше Зеленський повідомив, що російські війська атакували енергетичну інфраструктуру в чотирьох областях України. Під ударами опинилися підстанції, трансформатори та лінії електропередач.

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Про джерело: "Суспільне"

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