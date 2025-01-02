Завершення війни у 2025 році: у ЦПД прокоментували наміри РФ

Внести зміни у загарбницькі плани окупантів можна лише шляхом виведення з ладу ворожої логістики.

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Чи закінчиться війна у 2025 році? / Колаж: Главред, фото: 17-а окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка

Ключові тези:

Росія планує воювати упродовж 2025 року

У ворога накопичено достатньо ракет для ударів по енергетичній інфраструктурі України

З огляду на дії Росії, країна-агресор планує воювати упродовж 2025 року. Таку думку в етері 24 Каналу озвучив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

За його словами, окупанти активно накопичують ракети, тому немає жодних підстав вважати, що ворог має намір швидко завершити війну у 2025 році.

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"Блогери не володіють жодною інформацією – ні розвідувальною, ні дипломатичною. Відповідно, ті, хто заявляв про завершення війни ледь не за день, просто хайпували і набивали собі рейтинг." – заявив Андрій Коваленко.

Керівник ЦПД зазначив, що країна-агресор РФ ще з літа активно накопичувала ракети. Крім того, Росія продовжує виробляти ракети Х-101 і "Калібр".

Щодо "Іскандерів", то виробництво цих ракет стало важчим через санкції. Однак Росія все одно знаходить способи постачати необхідні компоненти. Цей процес став набагато складнішим і займає більше часу.

"У ворога накопичено достатньо ракет для ударів по енергетичній інфраструктурі протягом усієї зими. Ця стратегія формувалася ще з літа. Україна, своєю чергою, готова до таких атак і має достатньо ресурсів, щоб нейтралізувати їх у тій формі, в якій ворог планував.", – підкреслив Коваленко.

При цьому він додав, що внести зміни у загарбницькі плани окупантів можна лише шляхом виведення з ладу ворожої логістики та обмеження економічних можливостей її союзників.

Завершення війни в Україні - останні новини

Нещодавно Главред з посиланням на Newsweek писав, що російські окупанти у 2025 році продовжать наступальні дії. Але команда Трампа примушуватиме обидві сторони до миру.

Заступник командира Третьої штурмової бригади, майор ЗСУ Максим Жорін писав, що у 2025 році на Україну очікує важка боротьба за збереження своєї держави. Він пригадав, що є безліч прогнозів, які пов'язані з приходом Трампа на пост президента США. Подібні прогнози будуть і надалі, і не варто ними захоплюватися.

Водночас кореспондент британського каналу Івор Беннетт заявив, що Кремль "сподівається" заморозити війну до 9 травня. Україна нібито готова поступитися територіями, а Росія, мовляв, піти на компроміс. Так звані перемовини "здаються неминучими".

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Хто такий Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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