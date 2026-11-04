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Загроза вторгення у Польщу: в РФ виступили зі звинуваченнями в сторону Варшави

Анна Косик
4 листопада 2026, 11:57
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У Кремлі у традиційній манері висунули звинувачення постраждалим від інциденту.
Загроза вторгення у Польщу: в РФ виступили зі звинуваченнями в сторону Варшави
У Москві майже миттєво відреагували зі звинуваченнями на заяву Варшави / Колаж: Главред, фото: УНІАН, European Union

Що повідомили аналітики:

  • Польща зірвала провокацію РФ на кордоні з Калінінградом
  • Туск не виключає нових провокацій з боку Росії
  • Лавров назвав Польщу провідником агресивної політики Європи

Польща зірвала російську провокацію на кордоні з Калінінградською областю країни-агресора РФ у ніч із 2 на 3 листопада. Прикордонники помітили людей із ліхтарями вздовж кордону поблизу міста Семпополь у Вармінсько-Мазурському воєводстві, після чого польські служби мобілізували ресурси, щоб не допустити інциденту.

Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), про інцидент 3 листопада заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Він не вважає ситуацію вичерпаною і закликав держструктури бути готовими до подальших дій Москви.

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"Напруженість і ескалація з боку Росії можуть тривати, тож Польща має бути готовою запобігати будь-яким можливим провокаціям і в майбутньому, - наголосив Туск.

Варшава вже вжила заходів для посилення безпеки на польсько-російському кордоні. Рішення ухвалили на тлі нещодавніх попереджень розвідки та активізації російських диверсійних операцій у Європі.

Москва перекладає відповідальність за інцидент на Варшаву

Реакція з Кремля з'явилася того ж дня. Глава МЗС РФ Сергій Лавров, імовірно, опосередковано відповів на оборонні кроки Варшави, безпідставно звинувативши саму Польщу.

"Найактивнішими провідниками "реакційної та агресивної" політики Європи щодо Росії є Польща та країни Балтії", - заявив Лавров.

Аналітики вважають, що риторика Лаврова має подвійну мету. З одного боку, Кремль намагається замаскувати реальну загрозу, яку становить для Європи, з іншого - посіяти розбрат усередині польського суспільства.

Загроза вторгення у Польщу: в РФ виступили зі звинуваченнями в сторону Варшави
Сувальський коридор / Інфографіка: Главред

Що найнебезпечніше у плані Кремля щодо нападу на Європу - думка експерта

Главред писав, що за словами політичного експерта Максима Розумного, Росія вже кілька років поспіль веде проти країн НАТО та Євросоюзу гібридну війну. Але якщо ворог перейде від дозованих провокацій до відкритих дій, здатність Європи діяти єдиним фронтом проти РФ залишається під сумнівом.

З одного боку, російська загроза до певної міри об'єднує Європу, актуалізує питання спільної безпеки та спонукає до колективних рішень - у сфері переозброєння, мобілізації ресурсів, перегляду спільної зовнішньої політики. Але якщо і коли справа дійде до практичних кроків, очевидно, що Європі буде дуже важко зберегти одностайність.

Загроза нападу РФ на Польщу та інші країни НАТО - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що європейські спецслужби попереджають про можливе посилення російської активності проти країн НАТО. За оцінками деяких представників розвідувального співтовариства, Москва може спробувати перевірити готовність Альянсу до протистояння вже в найближчі місяці.

Раніше повідомлялося, що Росія здатна здійснити військовий напад на одну з країн НАТО, але місце потенційного удару може виявитися зовсім не там, де його традиційно очікують.

Напередодні стало відомо, що Росія посилює диверсійну кампанію проти країн Європи, а данська військова розвідка вперше заговорила про "невеликий, але такий, що росте", ризик обмеженого військового удару Москви по державах НАТО, що межують з РФ.

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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