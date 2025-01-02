Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Переговори з РФ та припинення війни: у Зеленського видали важливу заяву

Юлія Закрепа
2 січня 2025, 11:09
426
За допомогою президента Франції Еммануеля Макрона Зеленський також забезпечив зустріч із Трампом.
Переговори з РФ та припинення війни: у Зеленського видали важливу заяву
Чи будуть переговори між РФ та Україною / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, ОПУ

Ключові тези Подоляка:

  • Приїзд Трампа може означати неминучість мирних переговорів
  • Росію не змусили заплатити достатньо високу ціну

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що жоден переговорний процес про закінчення війни неможливий, тому що Росію не змусили заплатити достатньо високу ціну.

У публікації видання BBC повідомили, що наразі українські посадовці відкидають будь-які розмови про тиск або припущення, що приїзд обраного президентом США Дональда Трампа обов’язково означає неминучість мирних переговорів.

відео дня

"Багато говорять про переговори, але це ілюзія. Жодного переговорного процесу не може бути, тому що Росію не змусили заплатити достатньо високу ціну за цю війну", - висловився Подоляк.

Аналітики BBC також вважають, що попри всі побоювання Києва щодо переговорів, поки російські війська продовжують своє просування на сході, очевидно, що Зеленський прагне позиціонувати себе як людину, з якою Трамп може мати справу.

Український лідер швидко привітав Трампа з перемогою на виборах і не втратив часу, відправивши високопосадовців зустрітися з командою новообраного президента.

Також журналісти вважають, що за допомогою президента Франції Еммануеля Макрона Зеленський також забезпечив зустріч із Трампом, коли вони відвідали Париж на відкриття собору Нотр-Дам.

"Те, що ми зараз бачимо - це дуже розумна стратегія президента Зеленського", - зазначив колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в Раді з міжнародних відносин США.

Мирні переговори із РФ - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що російський диктатор Путін відкинув пропозицію команди Трампа. Аналітики ISW зазначають, що Кремль відкинув пропозицію відкласти членство України в НАТО щонайменше на десять років як умову припинення війни в Україні. Цю ідею розглядала команда Трампа.

Стало відомо, що Україна провела переговори з РФ в Білорусі. Дмитро Лубінець повідомив, що під час спілкування сторони обговорили умови утримання військовополонених з обох сторін, яких вдалося повернути в рамках обміну напередодні. Для України важливо, щоб Женевські конвенції були у пріоритеті.

Володимир Огризко розповів, чому Україна і РФ не зможуть домовитися. Україні немає сенсу вести переговорний процес з країною-агресоркою Росією, поки наша сторона не має важелів впливу на російську сторону. Він вважає, щоб мати такі інструменти впливу, потрібно змусити РФ відступити.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що РФ "не йде" від перемовин з Україною, але вимагають серйозних пропозицій. Російські проурядові ЗМІ передають, що Москва чекає "серйозних, конкретних пропозицій".

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії війна в Україні ЗСУ новини України мирні переговори з Росією
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Переговори з РФ та припинення війни: у Зеленського видали важливу заяву

Переговори з РФ та припинення війни: у Зеленського видали важливу заяву

11:09Україна
Завершення війни у 2025 році: у ЦПД прокоментували наміри РФ

Завершення війни у 2025 році: у ЦПД прокоментували наміри РФ

11:05Україна
РФ штурмує важливі позиції ЗСУ та намагається прорватись на найважчих напрямках

РФ штурмує важливі позиції ЗСУ та намагається прорватись на найважчих напрямках

10:20Україна
Реклама

Популярне

Більше
Завершення війни або тимчасове перемир'я РФ і України: опубліковано прогноз

Завершення війни або тимчасове перемир'я РФ і України: опубліковано прогноз

Путініст Філіп Кіркоров зробив приголомшливу заяву про свою доньку

Путініст Філіп Кіркоров зробив приголомшливу заяву про свою доньку

Росія "хоче" закінчити війну до "сакральної дати": ЗМІ дізналися деталі

Росія "хоче" закінчити війну до "сакральної дати": ЗМІ дізналися деталі

Чим відрізняються 2 трактори: треба знайти 3 відмінності за 11 секунд

Чим відрізняються 2 трактори: треба знайти 3 відмінності за 11 секунд

Померла актриса фільму "Москва сльозам не вірить"

Померла актриса фільму "Москва сльозам не вірить"

Останні новини

11:58

Китайський гороскоп на завтра 3 січня: Кроликам - біда, Мавпам - вирішення проблем

11:42

Що буде з Покровськом: Світан дав прогноз на 2025 рікВідео

11:26

Шикарні Бекхеми станцювали парний танець і зізналися в коханніВідео

11:09

Переговори з РФ та припинення війни: у Зеленського видали важливу заяву

11:05

Завершення війни у 2025 році: у ЦПД прокоментували наміри РФ

У 2025-му ЗСУ проведуть операції, аналогічні Курській, ще у двох областях Росії – СвітанУ 2025-му ЗСУ проведуть операції, аналогічні Курській, ще у двох областях Росії – Світан
10:59

Путініст Філіп Кіркоров потрапив у гучний скандал - що сталося

10:59

Скільки насправді вариться куряче філе: як домогтися ідеального смаку

10:54

Орбакайте показала довгоногу доньку-красуню і чоловіка-суперменаВідео

10:42

Гороскоп Таро на січень 2025: Ракам - удача, Левам - відпочинок, Дівам - подарунокВідео

Реклама
10:20

РФ штурмує важливі позиції ЗСУ та намагається прорватись на найважчих напрямках

10:14

ДіКапріо вразив заплившою фігурою на пляжі

10:03

Як можна захистити енергетику від ударів РФ: Галущенко назвав найкращий спосіб

09:48

5 знаків зодіаку, у яких настануть великі зміни у 2025 році

09:45

Алла Пугачова показала своє обличчя зблизька - росіяни заскулили за співачкою

09:34

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 2 січня (оновлюється)

09:19

В ООН різко розкритикували релігійну політику України через заборону УПЦ МП

09:11

Карта Deep State онлайн за 2 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

09:02

Скінчилася епоха або "Сага про Трубу"Погляд

09:00

Армія РФ встановила рекорд за втратами на фронті за один місяць

08:59

"Із сумом": померла 84-річна "жінка-кішка" - причина

Реклама
08:15

Партизани підірвали залізницю РФ біля важливого військового складуВідео

07:53

Тривають бої за залишки приватного сектору: що зараз відбувається біля Курахівської ТЕС

06:57

"Обстановка на рівні хаосу": у Нововасилівці під Покровськом тривають бої - DeepState

06:48

На нас чекають великі зміниПогляд

05:30

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 3 секунди знайти алмаз

04:38

Експерти закликали протирати вікна розчином з білизною: для чого це потрібноВідео

04:05

Україну атакувала затяжна магнітна буря: "труситиме" 8 днів

03:34

Гороскоп на завтра 3 січня: Стрільцям - прибуток, Водоліям - грандіозна подія

02:57

Атака 30 тисяч окупантів з півночі: Згурець попередив про небезпеку

02:36

Кого не можна пускати в дім 2 грудня: сім'ю атакують хвороби - прикмети

02:16

"Домовленість є": експосол у США назвав імовірного наступника Путіна

01:08

Ризик зміни лінії фронту: 2 міста на Харківщині готують до "кругової оборони"

01 січня, середа
23:59

У водія знайшли прапор ІДІЛ та зброю: Зеленський відреагував на теракт в США

23:43

Зниження мобілізаційного віку в Україні: у ВР сказали, кого може торкнутися

22:59

Загинула сім'я відомих учених: нові деталі дронового удару РФ по Києву

22:52

Україна почне постачати електроенергію до Молдови: що відомо

22:47

Леся Нікітюк показала ексклюзивне фото з бойфрендом - деталі

22:44

Чи вимикатимуть світло в Україні 2 січня: відповідь енергетиків

22:00

Поразка РФ та трагічний удар по центру Києва: головні новини України (дайджест)

21:52

Мирна угода між Україною та РФ: з'явився несподіваний сценарій

Реклама
21:34

"Перерв на свята не маємо": Жорін розповів про зухвалі спроби РФ форсувати Оскіл

21:25

Горбунов видав шокуючу правду про особисте життя Олександра Пономарьова

21:18

"Навіть і не збирався": український ведучий висловився про Влада Яму

21:00

Сина путіністки Кудрявцевої терміново госпіталізували

20:54

РФ тисне піхотою: ворог просувається на сході з нового плацдарму – DeepState

20:40

"Більше сотні ракет": полковник ЗСУ назвав сценарії масованих ударів по Україні

19:59

"Страшна історія": військовий розповів, що стримує РФ від штурму Покровська

19:51

Лютуватиме вітер і ожеледиця: небезпечна погода накриє Україну 2 січня

19:39

Знаменитий учений загинув разом із сім'єю: деталі удару дрона РФ по центру КиєваФото

19:36

Парадокс штучної сенсації Дмитра Гордона: чому це діагноз суспільствуПогляд

Новий рік 2025
Кому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рікЯкі кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рік
Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняКоли колядують, щедрують і посівають в УкраїніЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського Різдва
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп Таро
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Рецепти на Новий рік
Райська страва на Новий рік 2025 - швидко і смачно"Олів'є" і поруч не стояло: новий рецепт шикарного салату "Віночок"Бомбічна картоплія на Новий рікШикарний рецепт м'яса на новорічний стіл
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти