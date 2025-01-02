Переговори з РФ та припинення війни: у Зеленського видали важливу заяву

За допомогою президента Франції Еммануеля Макрона Зеленський також забезпечив зустріч із Трампом.

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Чи будуть переговори між РФ та Україною / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, ОПУ

Ключові тези Подоляка:

Приїзд Трампа може означати неминучість мирних переговорів

Росію не змусили заплатити достатньо високу ціну

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що жоден переговорний процес про закінчення війни неможливий, тому що Росію не змусили заплатити достатньо високу ціну.

У публікації видання BBC повідомили, що наразі українські посадовці відкидають будь-які розмови про тиск або припущення, що приїзд обраного президентом США Дональда Трампа обов’язково означає неминучість мирних переговорів.

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"Багато говорять про переговори, але це ілюзія. Жодного переговорного процесу не може бути, тому що Росію не змусили заплатити достатньо високу ціну за цю війну", - висловився Подоляк.

Аналітики BBC також вважають, що попри всі побоювання Києва щодо переговорів, поки російські війська продовжують своє просування на сході, очевидно, що Зеленський прагне позиціонувати себе як людину, з якою Трамп може мати справу.

Український лідер швидко привітав Трампа з перемогою на виборах і не втратив часу, відправивши високопосадовців зустрітися з командою новообраного президента.

Також журналісти вважають, що за допомогою президента Франції Еммануеля Макрона Зеленський також забезпечив зустріч із Трампом, коли вони відвідали Париж на відкриття собору Нотр-Дам.

"Те, що ми зараз бачимо - це дуже розумна стратегія президента Зеленського", - зазначив колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в Раді з міжнародних відносин США.

Мирні переговори із РФ - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що російський диктатор Путін відкинув пропозицію команди Трампа. Аналітики ISW зазначають, що Кремль відкинув пропозицію відкласти членство України в НАТО щонайменше на десять років як умову припинення війни в Україні. Цю ідею розглядала команда Трампа.

Стало відомо, що Україна провела переговори з РФ в Білорусі. Дмитро Лубінець повідомив, що під час спілкування сторони обговорили умови утримання військовополонених з обох сторін, яких вдалося повернути в рамках обміну напередодні. Для України важливо, щоб Женевські конвенції були у пріоритеті.

Володимир Огризко розповів, чому Україна і РФ не зможуть домовитися. Україні немає сенсу вести переговорний процес з країною-агресоркою Росією, поки наша сторона не має важелів впливу на російську сторону. Він вважає, щоб мати такі інструменти впливу, потрібно змусити РФ відступити.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що РФ "не йде" від перемовин з Україною, але вимагають серйозних пропозицій. Російські проурядові ЗМІ передають, що Москва чекає "серйозних, конкретних пропозицій".

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