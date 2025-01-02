Армія РФ встановила рекорд за втратами на фронті за один місяць

Втрати Росії свідчать про те, що країна-агресор "не шкодує нікого і нічого".

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За грудень 2024 року окупанти втратили 50 тисяч військових / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Грудень 2024 року став рекордним місяцем за кількістю ліквідованих на фронті російських окупантів. В останній місяць минулого року армія РФ втратила 50 тисяч своїх військових. Про це повідомив офіцер Збройних Сил України Сергій Цехоцький в ефірі Ми - Україна.

За його словами, такі втрати Росії свідчать про те, що країна-агресор "не шкодує нікого і нічого".

"Він [ворог] знищує все, куди може дотягнутися. Ми повинні бути готові до цього, але військові роблять усе можливе і неможливе, щоб зупинити ворога", - сказав Цехоцький.

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Тим часом у Генштабі повідомили, що станом на 2 січня 2025 року росіяни втратили 792 170 осіб. За минулу добу ліквідовано ще 1370 окупантів.

Втрати РФ на фронті в Україні - останні новини

За даними Інституту вивчення війни, у 2024 році російська окупаційна армія втратила понад 420 тисяч солдатів, просуваючись територією України та в Курській області. При цьому окупанти захопили лише 4 168 квадратних кілометрів території, яка здебільшого складається з полів і невеликих населених пунктів.

Як ідеться у звіті аналітиків ISW, у 2024 році російські війська втрачали в середньому 102 військовослужбовці на кожен квадратний кілометр захопленої території.

Як повідомляв Главред, головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський заявив, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила близько 785 тисяч військовослужбовців.

У Пентагоні заявляли, що з лютого 2022 року країна-агресор РФ втратила 700 тисяч осіб і "витратила" понад двісті мільярдів доларів на війну.

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Хто такий Сергій Цехоцький? Сергій Цехоцький - військовослужбовець 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, офіцер Збройних Сил України. Регулярно в етерах розповідає про бої бригади в найгарячіших точках фронту, зокрема Авдіївському, Новопавлівському та Покровському напрямках.

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