Сирія може стати партнером України: Зеленський провів важливу нараду

Володимир Зеленський заявив, що цього року Сирія може стати партнером України.

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Україна допоможе Сирії зерном / колаж: Главред, фото: ОПУ, УНІАН

Ключові тези Зеленського:

Україна допоможе всім зусиллям для стабілізації в Сирії

Сирія може стати партнером України

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна допоможе стабілізації ситуації в Сирії після падіння режиму Башара Асада.

Глава держави у своєму Telegram повідомив, що провів нараду щодо Сирії. Він заслухав доповідь міністра закордонних справ України Андрія Сибіги та міністра аграрної політики України Віталія Коваля щодо візиту в Сирію. Чиновники також обговорили результати переговорів у Дамаску, безпекові й економічні перспективи.

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"Україна допоможе всім зусиллям для стабілізації в Сирії. Налаштуємо програму "Зерно з України" для співпраці із сирійською адміністрацією та всіма партнерами, які готові підтримати", - зазначив президент.

Також президент додав, що Україна буде комунікувати з європейськими країнами та США, щоб підтримка Сирії була максимально сильною.

"Більше стабільності на Близькому Сході - це більше миру й торгівлі для всіх партнерів", - наголосив він.

Пізніше у своєму зверненні президент зазначив, що цього року Сирія може стати партнером України.

"Готуємося відновити дипломатичні відносини із Сирією та взаємодію в міжнародних організаціях. Я хочу подякувати нашій розвідці за безпекову основу цих контактів. Як результат візиту - будемо збільшувати також торгівлю з Ліваном: зараз із цією країною в нас 400 млн доларів тільки нашого аграрного експорту, і ми готуємося збільшити щонайменше вдвічі", - заявив Зеленський.

Дивіться відеозвернення Зеленського про допомогу Сирії:

Співпраця України та Сирії - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що 8 грудня у Сирії припинив існування правлячий режим Башара Асада, який підтримувала агресорка Російська Федерація. Повстанці зайшли в Дамаск. Армія опору не чинила, а Асад вилетів на ІЛ-76Т у невідомому напрямку.

Українська делегація на чолі з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою прибула до Дамаску. Він передав послання підтримки від президента України та додав, що Київ "з нетерпінням чекає на взаємне визнання суверенітету двох країн".

У WP повідомили, що у Сирії повстанці отримували військову допомогу від України. Стало відомо, що українська розвідка відправила близько 20 досвідчених операторів безпілотників і близько 150 безпілотників до штаб-квартири повстанців в Ідлібі чотири-п'ять тижнів тому.

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