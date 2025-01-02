Сирія може стати партнером України: Зеленський провів важливу нараду

Ключові тези Зеленського:
- Україна допоможе всім зусиллям для стабілізації в Сирії
- Сирія може стати партнером України
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна допоможе стабілізації ситуації в Сирії після падіння режиму Башара Асада.
Глава держави у своєму Telegram повідомив, що провів нараду щодо Сирії. Він заслухав доповідь міністра закордонних справ України Андрія Сибіги та міністра аграрної політики України Віталія Коваля щодо візиту в Сирію. Чиновники також обговорили результати переговорів у Дамаску, безпекові й економічні перспективи.
"Україна допоможе всім зусиллям для стабілізації в Сирії. Налаштуємо програму "Зерно з України" для співпраці із сирійською адміністрацією та всіма партнерами, які готові підтримати", - зазначив президент.
Також президент додав, що Україна буде комунікувати з європейськими країнами та США, щоб підтримка Сирії була максимально сильною.
"Більше стабільності на Близькому Сході - це більше миру й торгівлі для всіх партнерів", - наголосив він.
Пізніше у своєму зверненні президент зазначив, що цього року Сирія може стати партнером України.
"Готуємося відновити дипломатичні відносини із Сирією та взаємодію в міжнародних організаціях. Я хочу подякувати нашій розвідці за безпекову основу цих контактів. Як результат візиту - будемо збільшувати також торгівлю з Ліваном: зараз із цією країною в нас 400 млн доларів тільки нашого аграрного експорту, і ми готуємося збільшити щонайменше вдвічі", - заявив Зеленський.
Дивіться відеозвернення Зеленського про допомогу Сирії:
Співпраця України та Сирії - що відомо
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що 8 грудня у Сирії припинив існування правлячий режим Башара Асада, який підтримувала агресорка Російська Федерація. Повстанці зайшли в Дамаск. Армія опору не чинила, а Асад вилетів на ІЛ-76Т у невідомому напрямку.
Українська делегація на чолі з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою прибула до Дамаску. Він передав послання підтримки від президента України та додав, що Київ "з нетерпінням чекає на взаємне визнання суверенітету двох країн".
У WP повідомили, що у Сирії повстанці отримували військову допомогу від України. Стало відомо, що українська розвідка відправила близько 20 досвідчених операторів безпілотників і близько 150 безпілотників до штаб-квартири повстанців в Ідлібі чотири-п'ять тижнів тому.
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