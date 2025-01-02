Похолодання вдарить в Україні, буде сніг: синоптикиня назвала дату

У частині областей різко знизиться температура повітря, а також буде йти дощ із переходом у мокрий сніг.

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Погода в Україні - вдарить похолодання і буде йти мокрий сніг/ УНІАН

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Коли в Україну прийде похолодання

У яких областях очікуються опади

Погода в Україні у п’ятницю, 3 січня, відзначиться похолоданням. Температура повітря знизиться до 0-2 градусів тепла, у центральних областях вона становитиме +1…+5 градусів, у південній частині ще затримається +6…+12 градусів. Таким прогнозом погоди поділилася синоптикиня Наталія Діденко.

"Схід поділиться: на Харківщині похолоднішає до +1…+5 градусів, проте на Луганщині та Донеччині ще буде тепло, +5…+8 градусів, але надалі й там стане холодніше. Вітер буде переважно північно-західний, рвучкий", – зазначила синоптикиня.

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Також вона попередила, що через проходження холодного атмосферного фронту будуть йти опади. На заході, півночі, у центрі, а також на Харківщині варто бути готовими до дощу з переходом у мокрий сніг.

На Луганщині, Донеччині та в південній частині нашої держави у п’ятницю опадів не передбачається.

Погода в Україні 3 січня/ Facebook Діденко

Погода в Україні 3 січня/ meteoprog

Погода в Києві 3 січня

У столиці України 3 січня очікується похолодання до 0…+2 градусів. Очікується дощ з переходом у мокрий сніг, поривчастий північно-західний вітер.

Також синоптикиня попередила, що на дорогах стане відчутно складніше, адже буде слизько.

Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Скільки протримається похолодання

За словами Діденко, похолодання до нічних -2…-7 градусів протримається в Україні до 6 січня. Впродовж 7-11 січня знову буде тепліше.

Хто така Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що лютуватиме вітер і ожеледиця – небезпечна погода накриє Україну 2 січня. Синоптики попереджають, що 2 січня очікуються сильні пориви вітру у багатьох областях України.

Також раніше повідомлялося, що Україну атакувала затяжна магнітна буря – "труситиме" 8 днів. Максимальна потужність цієї магнітної бурі сягнула майже восьми балів.

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Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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