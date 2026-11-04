Фанати були вражені новим фото принца Луї

Фото зробила сама Кейт Міддлтон - шанувальники були просто щасливі.

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Принц Вільям і Кейт Міддлтон з дітьми / колаж: Главред, фото: instagram.com, princeandprincessofwales

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Яким фото поділилися батьки Луї

Чому воно так сильно розчулило шанувальників

Принц Вільям і Кейт Міддлтон порадували шанувальників королівської сім'ї несподіваним знімком молодшого сина. На честь Хелловіна подружжя опублікувало раніше не показану публіці фотографію принца Луї, зроблену ще в ранньому дитинстві.

Кадр з'явився 31 жовтня на офіційній сторінці принца та принцеси Уельських в Instagram. На знімку маленький Луї стоїть біля величезного гарбуза і, здається, збирається підняти його. Хлопчик одягнений у темно-синю куртку з капюшоном і яскраві червоні гумові чоботи.

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"Щасливого Хелловіна! Принц Луї, один рік. Знято принцесою Уельською", - підписали фотографію батьки.

Королівська родина розчулила фото принца Луї / Фото Instagram/princeandprincessofwales

Автором знімка стала сама Кейт Міддлтон. Фотографія була зроблена у 2019 році, коли молодшому синові подружжя виповнився лише рік. Зараз Луї вже вісім років.

Публікація швидко привернула увагу шанувальників монархії. Користувачі соцмереж назвали хлопчика чарівним і відзначили, що на цьому знімку він дуже схожий на старшого брата - принца Джорджа. Інші звернули увагу на схожість Луї з батьками.

Вільям і Кейт вперше поділилися фотографією до Хелловіна

Ця публікація стала особливою: раніше принц і принцеса Уельські не розміщували у своїх соціальних мережах окремі фотографії дітей, присвячені Хелловіну.

При цьому відомо, що подружжя намагається зберегти для дітей можливість звичайного сімейного життя. У минулому Кейт і Вільяма вже помічали під час традиційних хелловінських прогулянок з дітьми.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон на червоній доріжці / фото: instagram.com, princeandprincessofwales

У 2022 році в мережі з’явилося фото, на якому принцеса Уельська разом із Джорджем, Шарлоттою та Луї ходить по домівках у Лондоні, збираючи солодощі. А ще у 2019 році Кейт бачили в магазині в Норфолку, де вона обирала костюми на Хелловін разом зі старшими дітьми.

Вільям і Кейт виховують трьох дітей: 13-річного принца Джорджа, 11-річну принцесу Шарлотту та восьмирічного принца Луї.

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Про особу: Кейт Міддлтон Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу, принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II та другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Весілля відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту та принца Луї. До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набуває все більшої популярності серед своїх підданих, а також впливу, що, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

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