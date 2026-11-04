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Ozon втратив ще один склад: дрони завдали удару по Адигейську, спалахнула пожежа

Анна Ярославська
4 листопада 2026, 07:54
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Ozon в Адигеї - це вже 12-й логістичний об’єкт компанії, який загорівся внаслідок ударів безпілотників, починаючи з серпня.
Ozon в Адигеї
Атака на Ozon в Адигеї: маркетплейс скасовує замовлення та перенаправляє вантажі / Колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

  • Дрони атакували логістичний центр Ozon в Адигейську
  • На території комплексу виникла пожежа, людей евакуювали
  • Збитки від попередніх атак Ozon оцінив у 30,1 млрд рублів

У ніч на 4 листопада безпілотники атакували логістичний центр російського маркетплейсу Ozon в Адигейську в Республіці Адигея. На території комплексу спалахнула пожежа. Співробітників евакуювали.

Про інцидент повідомив російський Telegram-канал Astra. На місці працюють екстрені служби, які ліквідують наслідки загоряння. За попередніми даними компанії, обійшлося без постраждалих, повідомляє IrCity. Незалежного підтвердження всіх обставин атаки поки що немає.

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Інцидент змусив маркетплейс терміново переорганізувати роботу в регіоні. У прес-службі Ozon розповіли, як тепер діятиме компанія.

"Товари, розміщені в комплексі, приберемо з вітрини маркетплейсу. Скасуємо замовлення, які не зможемо доставити з інших об’єктів. Поки що не приймаємо в логістичному центрі поставки від продавців, а ті, що в дорозі, - перенаправляємо на інші об’єкти", - заявили в прес-службі Ozon.

Для покупців, за словами компанії, нічого не змінюється: оформляти покупки можна як зазвичай, а комплектувати їх будуть на інших складах. Попередня атака на цей логістичний центр сталася 24 серпня. Тоді персонал також евакуювали, але будівля та товари вціліли.

Збитки Ozon сягнули 30 млрд рублів

Новий удар припав на момент, коли компанія вже підрахувала наслідки попередньої хвилі атак. У фінансовому звіті за третій квартал 2026 року Ozon визнав, що з серпня пожежі різного масштабу через влучання дронів сталися на 11 його логістичних об’єктах, повідомляє пресслужба компанії.

Під ці інциденти маркетплейс сформував оціночні резерви на 30,1 млрд рублів. Сума охоплює знищені товари, списання та знецінення обладнання, а також інші витрати. Попри це, чистий прибуток Ozon у третьому кварталі склав 3,7 млрд рублів, а виторг групи зріс в 1,6 раза - до 421,2 млрд рублів.

Частину активів компанія застрахувала і зараз веде переговори зі страховиками щодо компенсації. Остаточний розмір виплат невідомий. У звітності Ozon прямо попередив, що страхове відшкодування може виявитися значно меншим за фактичні втрати. Збитки від удару по Адигейську в цю оцінку не увійшли.

Від Чапаєвська до Омська: географія ударів

Першою з широко висвітлених атак став удар у ніч на 22 серпня по складському комплексу в Чапаєвську Самарської області. Після влучання там спалахнула пожежа, роботу центру зупинили, є поранені. Повністю вогонь загасили лише через два дні.

Наступного дня, 23 серпня, постраждав логістичний центр Ozon в Оренбурзькій області. Губернатор регіону тоді заявив, що уламки дронів пошкодили два промислові об’єкти, один із яких належав маркетплейсу. Компанія евакуювала понад 300 працівників і тимчасово зупинила роботу складу. На тлі цих атак акції Ozon на Московській біржі до ранку 24 серпня обвалилися на 28%.

Як писав Главред, 24 серпня дрони атакували одразу чотири логістичні комплекси Ozon у різних регіонах, зокрема в селищі Енем поблизу Краснодара та в Махачкалі. А 24 жовтня під удар потрапив логістичний центр маркетплейсу в Омську. Там теж виникла пожежа, співробітників евакуювали, а товари зі складу прибрали з каталогу.

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Про джерело: Astra

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