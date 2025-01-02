Рекорд оновлено: дроном Magura V5 уражено три російських гелікоптери - ГУР

За попередньою інформацією, члени екіпажу ворожих бортів також ліквідовані.

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Знищення російського Мі-8 / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

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Морські дрони знищили два гелікоптери РФ

Члени екіпажу також ліквідовані

Оснащені ракетами морські дрони Magura V5 31 грудня знищили у Чорному морі два російські гелікоптери Мі-8 та ще один зазнав пошкоджень. Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє у Telegram.

У ГУР знищення двох гелікоптерів назвали "оновленням рекорду".

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"Згідно з уточненими даними, внаслідок успішної операції ГУР у Чорному морі біля тимчасово окупованого Криму 31 грудня 2024 року спецпризначенці підрозділу Group 13 за допомогою оснащених ракетами морських дронів Magura V5 знищили два російські гелікоптери Мі-8", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, члени екіпажу вказаних ворожих бортів також ліквідовані.

"Ще один російський вертоліт зазнав вогневого ураження та підбитим зміг приземлитись.", - додали в розвідці.

Дрон Magura V5/ Інфографіка: Главред

Тим часом речник Військово-Морських Сил ЗС України капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону заявив, що останнім часом у публічному просторі було небагато інформації щодо вдалого застосування українських безекіпажних катерів, тому що росіяни застосовували авіацію, зокрема гелікоптери, для боротьби з ними.

Проте тепер в окупантів виникає питання, що з цим робити далі, адже українські бійці за допомогою морських дронів можуть знищувати ворожу авіацію.

"Тут питання не в тому, що вони втратили свої гелікоптери. Тут питання в тому, що вони отримали відповідь на свою тактику. Проблема дня них не у втратах, а в тому, що тепер треба думати, як правильно працювати", — наголосив він.

Операції ГУР проти РФ - останні новини

Як писав Главред, 31 грудня воїни спецпідрозділу ГУР МО України "Group 13" здійснили історичну операцію з ураження російського гелікоптера Мі-8. Внаслідок застосування ракет Р-73 "SeeDragon" один Мі-8 було знищено, а ще один такий же вертоліт Росії зазнав вогневого ураження та зміг дістатись аеродрому базування.

Згодом голова ГУР МО Кирило Буданов заявив, що дрони Magura V5 неодноразово атакували ворожі повітряні сили. Проте раніше окупаційна техніка все ж могла долітати до берегової лінії, хоч і з пошкодженнями.

Крім того, українські спецслужби провели масштабну кібератаку на російський нафтовий сектор у період із 30 грудня 2024 року по 1 січня 2025 року. Однією з основних цілей стала компанія "Лукойл", яка забезпечує ресурсами російські окупаційні війська.

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Що таке ГУР? Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

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