В Україні запровадили багатогодинні відключення світла, АЕС знизили потужність

В деяких містах та навіть цілих областях ситуація в енергосистемі особливо складна.

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У деяких українців немає світла та навіть води протягом багатьох годин / Колаж: Главред, фото: УНІАН

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Ремонт на енергооб'єктах затримується через тривоги і повторні удари РФ

У Києві особливо складна ситуація з електроенергією через нещодавні атаки

АЕС України знизили потужність генерації

Президент України Володимир Зеленський провів селектор по ситуації з ліквідацією наслідків ударів країни-агресора Росії та відновленням постачання електрики.

Як повідомив глава держави, російські обстріли тривають фактично кожної доби, і так само цілодобово продовжуються роботи з відновлення енергетики. Через повторні удари та постійні повітряні тривоги ремонти тривають значно довше, але резерви необхідного обладнання сформовані.

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"Відновлення має бути після кожного удару. Працюємо з партнерами, щоб оперативно поповнювати наші резерви. Вже є домовленості і про нові пакети енергетичної підтримки", - наголосив Зеленський.

Де найскладніша ситуація зі світлом

Президент додав, що сьогодні особливо складна ситуація з електроенергією у столиці України. Люди та підприємства живуть за багатогодинними графіками відключення електроенергії та води.

"Непросто на Київщині, Житомирщині, Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині, Харківщині, Черкащині, Вінниччині і також Донеччині, де є надзвичайні виклики через бойові дії. Є черги та екстрені відключення в південних регіонах", - зауважив він.

Черги відключення світла / Інфографіка: Главред

Через таку ситуацію Зеленський доручив уряду і правоохоронцям сьогодні до кінця дня представити відповідний перелік заходів, які забезпечать повноцінну співпрацю з тими компаніями, які на сьогодні відстають у ремонтах та відновленні.

Перший заступник Міністра енергетики України Артем Некрасов під час брифінгу також додав, що через масштабні та системні російські атаки на енергетичну інфраструктуру атомні електростанції вимушено знизили потужність генерації.

"Повернення до номінальних показників відбуватиметься поступово, щойно енергетики відновлять пошкоджені внаслідок обстрілів мережі. Станом на ранок 4 листопада через російські атаки знеструмлена частина споживачів у Вінницькій, Житомирській, Запорізькій, Кіровоградській, Харківській та Херсонській областях", - зазначив він.

Яких відключень чекати після нових ударів РФ

Главред писав, що за словами директора Центру дослідження енергетики Олександра Харченка, наслідки російських ударів відчуваються в різних регіонах нерівномірно. Київ після атак не опинився в найскладнішому становищі. Значно більше проблем із електропостачанням можуть мати прифронтові області.

Мова йде перш за все про Сумщину, Харківщину та Чернігівщину. Одна з причин - можливість російських військ уражати регіональні розподільчі мережі. Такі атаки здатні спричиняти масштабні знеструмлення в окремих областях, навіть якщо загалом енергосистема продовжує працювати.

Удари РФ по енергооб'єктах України - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у ніч на 4 листопада, внаслідок влучання ворожого безпілотника в Тернопільському районі пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури.

Раніше стало відомо, що у Житомирі пролунали вибухи, після чого в місті повністю зникло електропостачання внаслідок російського удару 3 листопада. У громаді розгорнули Пункти незламності.

Напередодні російські війська атакували трьома безпілотниками підстанцію, критично важливу для стабільної роботи Хмельницької атомної електростанції. Удар по об’єкту енергетичної інфраструктури створює загрозу ядерній безпеці не лише України, а й усієї Європи.

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Про персону: Артем Некрасов Артем Некрасов - український державний службовець, юрист, фахівець у сфері енергетики, перший заступник Міністра енергетики України. З 19 листопада 2025 по 14 січня 2026 року тимчасово виконував обов'язки Міністра енергетики України, пише Вікіпедія.

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