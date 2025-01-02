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"Переграли ворога": в ЗМІ розкрили деталі унікальної операції зі знищення Мі-8

Руслана Заклінська
2 січня 2025, 17:49
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Росіяни не очікували, що українські дрони зможуть подолати патруль із трьох вертольотів Мі-8.
'Переграли ворога': в ЗМІ розкрили деталі унікальної операції зі знищення Мі-8
Українські морські дрони вперше знищили ворожі вертольоти / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

Коротко:

  • Україна вперше здійснила операцію з використання морських дронів Magura V5 для знищення вертольотів Мі-8
  • Операція показала значне покращення ефективності дронів
  • Модернізація дронів дозволила Україні здобути тактичну перевагу

Бійці ГУР МО України здійснили унікальну операцію з використанням морських дронів, в результаті якої було знищено російські вертольоти біля Криму. Цей випадок став першим в історії, коли морські дрони використали для знищення ворожої техніки такого рівня. Про це пише Defense Express.

Як зауважило видання, операцію здійснив підрозділ Group 13 за допомогою морських дронів Magura V5 із використанням ракетного озброєння. Вони успішно знищили два гелікоптери Мі-8, їх екіпаж загинув. Ще один підбитий вертоліт зміг дістатися до аеродрому. Це свідчить про значне покращення ефективності дронів Magura V5, які були оснащені спеціально адаптованими ракетами Р-73.

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"Варто підкреслити, що уточнення про збиті насправді два, а не один Ми-8 російських окупаційних військ в Криму дають розуміння не тільки про те, що ворог просто втратив ще дві одиниці авіатехніки. Це дає розуміння й про те, який реальний рівень ефективності вдалось "витиснути" завдяки роботам по вдосконаленню ракетного варіанту морських дронів Magura V5", - підкреслили у матеріалі.

Аналітики наголосили, що для досягнення таких результатів була проведена комплексна модернізація, яка включала вдосконалення системи управління дронами і адаптацію ракет Р-73 для морського середовища. Це дозволило підвищити точність і ефективність атак.

Зазначається, що збиті вертольоти, ймовірно, виконували патрулювання акваторії Чорного моря, що є звичною практикою для окупантів. Росіяни розраховували, що трьох вертольотів Мі-8 буде достатньо, щоб перешкодити дронам виконати завдання, однак унікальна операція показала, що ворог прорахувався.

"А це вказує заодно і на те, що оператори морських дронів переграли ворога і на рівні тактичної підготовки, і це в свою чергу дало можливість повною мірою розкрити ті технічні вдосконалення, які були проведені на ракетному варіанті морських дронів Magura V5", - додали аналітики.

'Переграли ворога': в ЗМІ розкрили деталі унікальної операції зі знищення Мі-8
Дрон Magura V5 / Інфографіка: Главред

Операція ГУР із знищення російських вертольотів - що відомо

Нагадаємо, 31 грудня спецпідрозділ ГУР МО України "Group 13" здійснив історичну операцію з ураження російських гелікоптерів Мі-8 за допомогою ударних морських дронів Magura V5, оснащених ракетами Р-73 "SeeDragon". Операція відбулася в Чорному морі біля мису Тарханкут.

Згодом стало відомо, що під час операції був збитий російський вертоліт Мі-8, він впав у воду. Другий гелікоптер отримав пошкодження, але зміг дістатися до аеродрому.

Як повідомляв Главред, 2 січня ГУР повідомило, що морські дрони Magura V5 знищили два російські гелікоптери Мі-8 у Чорному морі біля Криму, а ще один зазнав пошкоджень. Знищення двох гелікоптерів оновило рекорд.

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Що відомо про Defense Express

Defense Express — українська інформаційно-консалтингова компанія, що спеціалізується на огляді військової техніки, озброєнь та військово-промислового комплексу України. Видає два друковані журнали та має вебпортал, пише Вікіпедія.

Компанія визнається експертною у своїй галузі численними українськими ЗМІ. Брала участь у реалізації інформаційних проєктів, зокрема для ГУР МОУ.

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Ми-8 вертолеты дрони ГУР Морські дрони
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