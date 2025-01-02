Україну накриють снігопади та хуртовини: де оголосили 3 рівень небезпечності

Синоптики попередили про сніголавинну небезпеку у двох областях, оголошено 3 рівень небезпечності.

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Прогноз погоди в Україні на 3 січня / Фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода в Україні 3 січня

Де оголосили III рівень небезпечності

У яких областях очікується сніг та хуртовини

У п'ятницю, 3 січня погода в Україні буде хмарною, з невеликими опадами у вигляді мокрого снігу та дощу. У Карпатах можливі значні снігопади та хуртовини. Про це повідомив Укргідрометцентр.

За прогнозами синоптиків, вночі в західних, північних та Вінницькій областях, а вдень по всій країні (крім південного сходу) очікується невеликий мокрий сніг та дощ. На Закарпатті вночі будуть значні опади, вдень — помірні. Також у західних та північних областях на дорогах місцями буде ожеледиця.

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Температура повітря вночі та вдень варіюватиметься від 3° морозу до 2° тепла, у центральних областях вдень до 5° тепла. На півдні та сході України вночі очікується від +1° до +6°C, а вдень +5° до +10°C.

Прогноз погоди на 3 січня / Фото: Укргідрометцентр

У Карпатах температура коливатиметься від -1°C до -6°C. Вночі синоптики прогнозують значний, а вдень помірний сніг й хуртовини.

"У зв’язку з хуртовинами та снігопадами, на високогiр'ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей очiкується значна снiголавинна небезпека (3 рiвень)", - наголосили синоптики.

Вітер, за даними Укргідрометцентру, буде південно-західний, з переходом на північно-західний 7-12 м/с. У Карпатах пориви вітру досягатимуть до 20-25 м/с.

Попередження про сніголавинну небезпеку / Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди у Києві

У Київській області та столиці погода буде хмарною. Очікується невеликий мокрий сніг, місцями на дорогах можлива ожеледиця.

Вітер на Київщині прогнозують південно-західний, з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

Температура в Києві становитиме близько 0° вдень і вночі. У області вночі та вдень - від 3° морозу до 2° тепла.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, з 3 січня в Україні очікується поступове похолодання, яке триватиме до 7 січня. За прогнозами синоптикині Діденко, після цього настане потепління, але вже з 11 січня знову очікується похолодання.

Також 3 січня температура повітря знизиться до 0-2 градусів тепла, у центральних областях — +1…+5 градусів, на півдні буде тепліше — +6…+12 градусів. На сході температура на Харківщині становитиме +1…+5 градусів, а на Луганщині та Донеччині — +5…+8 градусів.

Крім цього, 2 січня в Україні спрогнозували сильні пориви вітру. У Києві, Карпатах та більшості західних областей оголосили I рівень небезпеки.

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Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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