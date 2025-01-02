Будівлі Ради потрапили під удар: Стефанчук показав наслідки атаки РФ по Києву

Внаслідок удару по Києву пошкоджень зазнали адміністративні споруди Верховної Ради, де знаходяться комітети та підрозділи Парламенту, зазначив Стефанчук.

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Стефанчук показав пошкодження будівель Парламенту внаслідок удару РФ / Колаж Главред, фото: УНІАН, Facebook\Ruslan Stefanchuk

Про що сказав Стефанчук:

Внаслідок удару по цертру Києва загинуло подружжя науковців

Крім того, пошкоджень зазнали адмінбудівлі Верховної Ради

1 січня 2025 року російський удар по центру Києва зачепив і адмінбудівлі Верховної Ради. Про це повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що цього дня Росія здійснила жорстоку атаку на центр столиці, внаслідок якої загинуло двоє мирних жителів — подружжя відомих київських науковців Ігор Зима та Олеся Сокур, які проживали в ураженому житловому будинку.

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"Керівництво Верховної Ради України, її Апарату та народні депутати висловлюють глибокі співчуття рідним та близьким", - написав він.

Стефанчук повідомив, що вибухова хвиля пошкодила прилеглі будівлі, зокрема адміністративні споруди Українського Парламенту, де розташовані комітети та підрозділи Апарату Верховної Ради України. Вчора на місці події працювали правоохоронці та спеціальні служби, які задокументували наслідки атаки. Наразі здійснюється оцінка завданих збитків.

"Попри пошкодження, відповідні підрозділи Апарату ВРУ докладають максимум зусиль, аби оперативно усунути наслідки атаки та забезпечити безперебійну роботу Верховної Ради України та її органів", - резюмував спікер.

Дивіться кадри пошкоджень адмінбудівель Парламенту власлідок удару РФ по Києву 1 січня:

Удар по Києву 1 січня - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 1 січня в Києві оголосили повітряну тривогу через атаку ворожих дронів. Уламки ворожих об'єктів впали в Печерському та Святошинському районах столиці, спричинивши постраждалих. Як повідомила Київська міська військова адміністрація (КМВА) та мер столиці Віталій Кличко в Telegram, у Печерському районі уламки пошкодили нежитлову будівлю.

Унаслідок атаки загинула родина вчених — Ігор Зима та Олеся Сокур.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан, коментуючи удари дронами "Шахед" по Києву 1 січня прогнозує, що у 2025 році Росія, з огляду на її здатність виробляти ракети та дрони, може здійснювати масовані атаки один-два рази на місяць.

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Хто такий Руслан Стефанчук? Руслан Стефанчук — український правознавець та політик, державний діяч, голова Верховної Ради України IX скл. з 8 жовтня 2021. У 2019—2021 роках — радник Президента України, перший заступник Голови Верховної Ради України (29 травня 2019—7 жовтня 2021), представник президента у Верховній Раді (21 травня 2019—7 жовтня 2021). Доктор юридичних наук та заслужений діяч науки і техніки України, пише Вікіпедія.

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