'ЗСУ відбили жорсткий штурм окупантів': Зеленський розповів про ситуацію на фронті

За словами президента України, наразі найважча ситуація на Покровському та Курахівському напрямках.

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ЗСУ продовжують проводити операцію в Курській області / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Ключові тези:

Українські бійці перед Новим роком відбили потужний штурм окупантів

Найважча ситуація на Покровському та Курахівському напрямках

ЗСУ продовжують проводити операцію в Курській області

Перед Новим Роком воїни ЗСУ відбили один із дуже жорстоких російських штурмів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.

Крім цього він подякував українським підрозділам, які завдають ударів по російській армії і знищують окупантів.

відео дня

"За результати в боях цими днями я хочу відзначити 24-ту й 100-ту окремі механізовані бригади, які відбили один із дуже жорстоких російських штурмів напередодні Нового року, а також 59-ту окрему мотопіхотну та 68-му окрему єгерську бригади, які обороняють Покровськ, 79-ту бригаду ДШВ, яка діє надзвичайно активно. Молодці, воїни! Дякую всім!", - наголосив Зеленський.

За його словами, наразі найважча ситуація на фронті - на Покровському та Курахівському напрямках.

"Була сьогодні доповідь Головкома Олександра Сирського щодо ситуації на фронті та в районах Курської операції. Щодня – і 31 грудня, і 1 січня – постійні російські штурми на Донеччині. Найбільше за добу – Покровський напрямок, Курахівський, жорстко на Лиманському та Времівському напрямках. Окремо обговорили захист Херсонщини. В Курській області наші підрозділи продовжують захищати позиції – більш ніж 30 російських атак щодоби", - розповів Зеленський.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Нещодавно речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктора Трегубова повідомив, що у Покровську Донецької області не йдуть міські бої, але російські війська намагаються обійти місто.

Як писав Главред з посиланням на аналітиків DeepState, російська окупаційна армія просунулася в місті Курахове і ще п'яти населених пунктах Донецької області.

Головний сержант роти вогневої підтримки 5-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Юрій Сиротюк розповідав, що російські окупаційні війська в районі Часового Яру Донецької області дотримуються тактики штурмів малими групами. Техніки у ворога стає дедалі менше, тому він використовує старі радянські танки.

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Покровськ - що про нього відомо Покровськ (до 2016 року - Красноармійськ) - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади. Центр Покровської агломерації. До початку бойових дій у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб. Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. Покровськ є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.

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