Республіканців розгромили на виборах в США: що дасть Україні перемога демократів

Вибори в США змінили баланс у Конгресі. Експерти пояснили, як перемога Демократичної партії вплине на Україну.

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Після проміжних виборів в США політика щодо України може змінитися / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, УНІАН, скріншот з відео на YouTube

Про що йдеться у матеріалі:

Як перемога демократів на проміжних виборах вплине на допомогу Україні

Чи отримає Конгрес важелі бюджетного тиску на Білий дім

Чи зможе Трамп блокувати ініціативи нової більшості

Демократична партія відібрала в республіканців контроль над Сенатом США за попередніми підсумками проміжних виборів 3 листопада, а в Палаті представників уже відвоювала щонайменше 25 округів. Перевага опозиції в Конгресі звужує простір для законодавчого порядку денного Дональда Трампа, хоча остаточний розподіл мандатів у нижній палаті ще не визначено.

Главред з'ясував, що означатиме для України розгром республіканців на виборах в США та як Трампу доведеться змінити свою політику щодо Києва.

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Хто перемагає на проміжних виборах до Конгресу США 2026 року

За даними Associated Press, демократи забезпечили собі більшість у верхній палаті, вигравши низку штатів, які вважалися республіканськими. Наразі співвідношення в Сенаті становить 54 мандати проти 42 на користь Демократичної партії.

Вибори до Сенату США / фото: скріншот

Серед ключових перемог - Техас, Південна Кароліна, Канзас, Північна Кароліна та Огайо. У Техасі мандат здобув демократ Джеймс Таларіко, а в Південній Кароліні Енні Ендрюс обійшла республіканську кандидатку Дарлін Грем.

Схожа картина складається й у Палаті представників. Серед політиків, які втратили мандати, є представники Нью-Джерсі та Пенсильванії, а у відкритих округах Північної Кароліни та Кентуккі виграли кандидати від демократів.

Вибори до Палати представників США / фото: скріншот

На момент підрахунку демократи мали 224 місця у нижній палаті, республіканці - 135. The New York Times оцінює ймовірність того, що демократи візьмуть більшість в обох палатах, у понад 95%.

Окрім Капітолію, демократи виграли й кілька губернаторських перегонів у штатах, де досі керували республіканці. Частина цих перемог має історичне значення.

Губернаторські вибори / фото: скріншот

У Техасі губернаторкою стала Джина Інохоса - це перша латиноамериканка на цій посаді в штаті. У Джорджії виграла Кіша Ленс Боттомс, яка стане першою темношкірою жінкою-губернаторкою в історії США.

Також демократи перемогли в Огайо, де виборці підтримали Емі Ектон, і в Айові, де губернатором обрали Роба Сенда. Крім того, жителі Міссурі вдруге відхилили ініціативу про заборону більшості абортів.

Вибори в США у 2026 році / Інфографіка: Главред

Як Трамп відреагував на поразку республіканців на виборах

Такі втрати своєї партії глава Білого дому прокоментував двозначно. Дональд Трамп пообіцяв визнати підсумки голосування й працювати з демократами, проте майже паралельно дав зрозуміти, що вважає провал республіканців наслідком своєї відсутності в бюлетенях.

Білий дім / Інфографіка: Главред

Перші результати президент прокоментував у соцмережі Truth Social.

"Мене не було в бюлетені, а якби я там був, ми б перемогли з розгромним рахунком!" - написав Трамп.

Демократи, в свою чергу, вже анонсували посилений нагляд за роботою адміністрації та парламентські розслідування. Трамп у відповідь попередив, що блокуватиме їхні рішення президентським вето.

Чи відновить перемога демократів військову допомогу Україні

Експерт-міжнародник, кандидат політичних наук Богдан Ференс в етері телеканалу "Апостроф" закликав не чекати швидких змін. Він припускає, що допомога Україні не повернеться автоматично до обсягів часів Джо Байдена.

На думку Ференса, сильніша опозиція зможе впливати на бюджет і гальмувати окремі рішення президента. Водночас глава Білого дому збереже широкі повноваження, тому фінансова й військова підтримка Києва не зміниться радикально.

"Це не буде означати автоматично, тобто що щось кардинально зміниться з боку політики США щодо підтримки України. Я б не радив такими категоріями мислити, але це буде означати, що, в принципі, поступово, поетапно, покрокове відбиття, так скажемо, атак, які були на інституційну оцю спроможність Сполучених Штатів Америки з боку Трампа і його оточення після виграшу на президентських виборах. Поступово це змінюється і нівелюється за рахунок збільшення підтримки Демократичної партії", - зазначив Ференс.

Чому Трамп тисне на Україну заради угоди з Росією

Подальшу лінію Вашингтона щодо Києва, за словами Богдана Ференса, визначатимуть особисті пріоритети президента та його бачення того, як завершити війну.

Фокус Трампа може зміщуватися між Україною, Близьким Сходом і внутрішніми справами, а різкі сигнали на адресу Києва час від часу слугують інструментом у переговорах із Кремлем.

"Я не виключаю, що, як ми бачимо, періодично виникає оця надмірна така досить агресивна комунікація по відношенню до України, зокрема, щодо того, щоб десь піднатиснути, щоб те, що Трамп і адміністрація визначила як можливий елемент принаймні для тих чи інших домовленостей з росіянами, спрацювало", - сказав він.

Дизельна угода Трампа і Путіна / Інфографіка: Главред

Політолог пояснює поведінку американського лідера тим, що той переносить звички з бізнесу в міжнародну політику. Ференс вважає, що Трамп хоче показати: йому під силу знаходити спільну мову навіть із противниками США.

"Трамп керується насамперед своїми інтересами політичними і дивиться щодо тієї чи іншої вигоди плюс не потрібно виключати його підходи щодо, як він каже, "make the deal", тобто щодо тих чи інших угод, які він заключав в бізнес-середовищі, і цю всю практику переніс на міжнародні відносини і демонструє, принаймні, хоче демонструвати, що це може працювати", - пояснив експерт.

Утім, за словами Ференса, відчутних результатів такі домовленості поки не дали, бо країна-агресор Росія робить ставку на ескалацію і хоче посилити свої позиції перед можливими переговорами. Він також нагадав, що Росія раніше втручалася в американську політику через інформаційні операції та ботмережі, але тепер, після відновлення контактів Трампа з кремлівським диктатором Путіним, може діяти обережніше.

Яких союзників Україна втратить у новому складі Конгресу

Для Києва важить не лише те, яка партія контролює палати, а й те, хто саме в них засідатиме. На цьому наголошує доктор філософії в галузі історії, молодший науковий співробітник Інституту всесвітньої історії НАН України та асоційований експерт Інституту американістики Віктор Лущак.

В авторській колонці видання hromadske він звертає увагу, що 83 чинні законодавці не балотувалися на новий термін, і серед них щонайменше 26 відомих прихильників України.

Конгрес покидають, зокрема, Майкл Маккол, Мітч Макконнелл, Річард Дурбін, Джин Шахін і Ненсі Пелосі.Те, що демократи візьмуть під контроль обидві палати Лущак називає найкращим для України сценарієм.

"Найвагомішим важелем став би бюджетний процес: Трамп був би змушений домовлятися з опозицією щодо фінансування власних пріоритетних ініціатив, наприклад системи протиракетної оборони Golden Dome. Демократи ж отримали б можливість пов'язувати підтримку відповідних бюджетних рішень із вимогами щодо військової допомоги Україні, посилення економічного тиску на Росію та обмеження можливостей адміністрації самостійно змінювати параметри американської політики", - пише експерт.

Водночас історик застерігає, що настрої американців змінилися: пряму військову допомогу Києву зараз підтримують 46% проти 34%, а 47% вважають, що війна закінчиться без чіткої перемоги будь-якої зі сторін.

"Суспільний запит дедалі більше зміщується від підтримки "стільки, скільки потрібно" до пошуку шляхів завершення війни. Тому для формування переконливої альтернативи політиці чинної адміністрації та збереження ефективної підтримки України демократам доведеться запропонувати прагматичну стратегію з конкретними кроками", - наголошує Лущак.

Чому для України важлива підтримка обох партій у США

Політолог Олег Лісний в коментарі УНН зазначив, що Україні не варто демонструвати симпатію до одного табору, навіть коли окремі рішення адміністрації Трампа викликають обґрунтовану критику.

"Україна не повинна ставати на бік однієї з американських політичних сил. Ми вже робили подібні помилки, тому зараз потрібно діяти дуже обережно. Нам необхідна двопартійна підтримка, адже серед прихильників України є як республіканці, так і демократи", - наголосив політолог.

Політична система в США / Інфографіка: Главред

Лісний радить уже зараз налагоджувати контакти з новообраними сенаторами та конгресменами. Головну загрозу він бачить у затяжній політичній кризі в США, яка може відволікти Вашингтон від міжнародних справ.

"Нам вигідно, щоб у США була стабільність, а механізми стримувань і противаг працювали належним чином. Україні потрібні прогнозовані Сполучені Штати, з якими можна вибудовувати послідовну політику та відстоювати власні інтереси", - сказав експерт.

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