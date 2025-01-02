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Може тривати ще 3 роки: Світан описав сценарій завершення війни в Україні

Альона Вороніна
2 січня 2025, 14:51
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У 2025 році головними завданнями України буде стримування і виснаження російської армії і відпрацьовування звільнення Криму.
Роман Свитан, украинские военные
Світан описав сценарій завершення війни в Україні/ колаж: Главред, фото: скрін, 18 окрема бригада армійської авіації

Основні тези Світана:

  • Війна може тривати ще близько трьох років
  • У 2025-му Україні треба стримувати армію РФ і відпрацьовувати звільнення Криму
  • Приблизно 2027 року, не раніше, українські військові можуть вийти на кордони 1991 року

2025 рік не буде роком України у військових діях, та й узагалі в геополітиці. З одного боку, для нас цей рік буде періодом накопичення ресурсів, відновлення втрат, і триватиме така сама гаряча фаза війни, з іншого – Україна виконуватиме операції зі сковування російської армії.

Таким прогнозом поділився військовий експерт, полковник запасу Роман Світан в інтерв’ю Главреду. За його словами, війна в Україні може тривати ще близько трьох років.

Експерт зазначає, що Україна може вийти на кордони 1991 року у 2027 році, і не раніше. Після цього гаряча фаза бойових дій почне затухати на кордонах.

Світан зазначив, що з точки зору геополітики зараз у країні-агресорці Росії армії немає – вона вся воює на українській території, до того ж затиснута між українськими військами і морем. За його словами, російський диктатор Володимир Путін по суті загнав всю боєздатну армію РФ в тисячокілометровий "котел", якщо рахувати від Керчі до Донецька, Луганська або Ізюма.

"Адже у вузькій частині фронту – близько 80 км – затиснуті війська РФ. Це ж практично "котел", або капкан, у який самі заповзли росіяни. Наше завдання всю цю російську армію утримати до 2025 року і розбити-розмотати її, а далі звільнити Крим або почати відпрацьовувати його під звільнення. Але головне – утримати армію противника боями. Це триватиме весь рік", – сказав Світан.

Він зазначив, що водночас світова спільнота вибиватиме Росію з тих точок, де ще є її вплив. Першою ластівкою, а, скоріше, "чорним лебедем", стала Сирія.

"Росіяни, підібгавши хвости, втекли з Сирії, і там уже пішли свої процеси без росіян. Такі самі процеси в новому році будуть у Придністров'ї, Білорусі, Грузії, на Близькому Сході. Зокрема, Іран може піти під ніж, де був вплив Росії. Без армії РФ Ірану нічим не допоможе, як не допомогла вона й армії Асада. А чим Росія могла допомогти Асаду? Нічим, усі ж воюють на українському фронті. Точно так само Росія не допоможе ні Білорусі, ні Придністров'ю. Плюс – Африка і Південна Америка", – сказав експерт.

Світан висловив переконання, що у 2025 році Росія втратить усі свої зони впливу у світі, тому що не зможе їх забезпечити військовою підтримкою, оскільки вся російська армія виконує бойові завдання в Україні, і ми її стримуємо.

"А от у 2026 році ми вже закінчимо зачистку Криму від російської присутності і дамо можливість нашим військам працювати над Донбасом. Над Донбасом доведеться працювати роки два, тобто у 2026-2027 роках, щоб відрізати його від Росії по Дону до Ростова. Нам доведеться зайти і у Воронезьку область, і в Ростовську – інакше ніяк. У лоба Донбас штурмувати ніхто не буде, інакше будуть великі втрати. Десь рік доведеться возитися з цим завданням щодо виходу до Ростова, а потім уздовж Дону спускатися на південь, до Азовського моря, відрізаючи Донбас. А потім ще рік зачистки Донбасу, тому що там залишиться кілька сотень тисяч російських військ", – прогнозує Світан.

За його словами, військових завдань Україні ще роки на три. Світан прогнозує, що приблизно 2027 року, не раніше, ми вийдемо на кордони 1991 року, і гаряча фаза бойових дій почне затухати на кордонах.

"А далі протягом року будуть вирішуватися питання Організацією об'єднаних націй про те, як розвести протиборчі сторони. Щонайменше це відбудеться по кордону 1991 року, але я не виключаю можливості, що наші війська залишаться і на російській території, зокрема, на правому березі Дону: в частині Брянської, Бєлгородської та Курської областей для забезпечення безпеки наших кордонів", – підсумував експерт.

Дивіться відео інтерв'ю з полковником запасу Романом Світаном, у якому він поділився прогнозами на 2025 рік щодо війни з Росією:

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Хто такий Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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