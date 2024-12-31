40 літаків і 5 вертольотів: у ЗСУ розповіли, які цілі вразила ППО за рік

У 2024 році РФ наростила як виробництво, так і застосування по Україні балістичних ракет.

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У ЗСУ розповіли, які цілі вразила ППО за рік / Колаж: Главред, фото: 103 ОБр ТРО, 199 навчальний центр ДШВ ЗСУ

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Літаки РФ запустили по Україні десятки тисяч керованих авіабомб

Авіація Повітряних сил виконала понад 20 000 літаковильотів

Росія у 2024 році застосувала по об'єктах критичної інфраструктури України значно більше ракет і ударних БПЛА, ніж у 2023. Про це 31 грудня повідомило командування Повітряних сил ЗСУ у Facebook.

Там розповіли, що з'явилася велика кількість безпілотників, які імітують справжні Shahed, щоб максимально перевантажити українську ППО.

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Крім того, російські літаки запустили по прифронтових територіях України десятки тисяч керованих авіабомб, "стираючи з лиця землі" українські міста і села, додали у ЗС ЗСУ.

Повідомляється, що в році, що минає, РФ також наростила як виробництво, так і застосування по Україні балістичних ракет, включно з північнокорейськими KN-23.

"У 2024 році протиповітряною обороною знищено понад 1300 ракет різних типів, 11200 ударних безпілотників, 3200 розвідувальних БПЛА оперативно-тактичного рівня", - сказано в повідомленні.

Як зазначили у ЗС ЗСУ, 2024 року ППО України збила 40 російських літаків і шість вертольотів окупантів.

"Авіація Повітряних сил протягом року виконала понад 20 000 польотів літаків, майже 9000 з них - на бойове застосування західних засобів ураження", - йдеться в повідомленні.

Війна в Україні - останні новини

Раніше Главред повідомляв, що армія РФ просунулася на Курщині - в ISW розповіли подробиці. Українські військові продовжують проводити атаки.

Також раніше повідомлялося, що воїни ГУР знищили російський Мі-8 за допомогою морського дрона. Раніше нікому не вдавалося вразити повітряну ціль за допомогою ударного морського дрона.

Нагадаємо, за словами, представника служби зв'язків з громадськістю 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія" Володимира Дегтярьова, росіяни прагнуть досягти околиць Харкова. Армія країни-агресора Росії прагне досягти околиць Харкова або хоча б села Липці.

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