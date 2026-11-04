Осадча показала 91-річну бабусю, на яку разюче схожа

Катерина Осадча поділилася рідкісним фото 91-річної бабусі зі святковим тортом.

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Катерина Осадча - сім’я / колаж: Главред, фото: instagram.com, Катерина Осадча

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Як виглядає бабуся Катерини Осадчої

На кого з родичів схожа телеведуча

Відома українська телеведуча Катерина Осадча поділилася з шанувальниками зворушливим сімейним знімком. В Instagram зірка привітала з днем народження одну з найближчих людей - бабусю Раю, якій виповнився 91 рік.

З нагоди свята ведуча "Голосу країни" опублікувала у фотоблозі знімок, на якому усміхнена іменинниця тримає в руках святковий торт, прикрашений свічками та свіжою полуницею. Фото супроводжувалося теплим привітанням.

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Бабуся Катерини Осадчої святкує 91-річчя / фото: instagram.com, Катерина Осадча

"Бабусі 91. Многая благая літа", - написала Катерина.

Окрім зворушливого привітання, особливу увагу шанувальників привернула вражаюча зовнішня схожість телеведучої з її бабусею. Риси обличчя та виразний погляд передалися Катерині у спадок.

На кого схожа Катерина Осадча / фото: instagram.com, Катерина Осадча

Раніше Катерина неодноразово розповідала, що бабуся є для неї не лише надійною опорою, а й суворим критиком. Незважаючи на те, що за своє життя жінка пережила важкі випробування - Другу світову війну та голод у повоєнному Києві, - вона залишається активною, продовжує спілкуватися з рідними та бере участь у вихованні чотирьох правнуків. Головним життєвим принципом іменинниці Осадча називає постійний рух, розвиток і відмову від ліні.

Катерина Осадча / інфографіка: Главред

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Про персону: Катерина Осадча Катерина Осадча - українська журналістка, телеведуча та модель. Найбільш відома як ведуча програми "Світське життя" на телеканалі "1+1". У шкільні роки (з 13 до 18 років) працювала в модельному бізнесі в Західній Європі, у 18 років повернулася на територію України.

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