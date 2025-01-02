"Ініціатива буде в РФ": Світан назвав 2 головні завдання для України у 2025 році

Україні навряд чи вдасться перехопити ініціативу на фронті у 2025 році, вважає військовий експерт.

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Світан назвав 2 головні завдання для України у 2025 році/ колаж: Главред, фото: командування Об'єднаних сил ЗСУ, скрін

Основні тези Світана:

Україна навряд чи зможе перехопити ініціативу на фронті у 2025 році

Проте українські військові можуть провести щонайменше 2-3 наступальні операції

Ці операції стануть передумовою для операції в Криму у 2026 році

Ініціатива на фронті у 2025 році буде у російських окупантів, але Україна зможе провести щонайменше дві-три наступальні операції. Українські військові можуть у цьому році знищити низку важливих військових об'єктів окупантів у Криму, що створить передумови для операції 2026 року, коли ініціатива повністю перейде до українських військ.

Є два найголовніші завдання для України у 2025 році – утримувати російських загарбників на східному фронті, знищуючи їхню армію, і завдати серйозної повітряної поразки російським військам, перш за все, на Кримському напрямку. Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу Роман Світан в інтерв’ю Главреду.

"Не думаю, що нам це вдасться зробити у 2025 році (перехопити ініціативу- ред.). Наявна диспозиція сил, чисельність особового складу та кількість боєприпасів не дадуть нам змоги в новому році перехопити ініціативу по всій лінії фронту. Але, виходячи з розташування російських військ на даний момент, у нас є можливість завдавати серйозних поразок росіянам на окремих ділянках окупованих територій, зокрема, у Криму. Наприклад, ми можемо завдавати ударів, від яких росіяни ніколи не оговтаються, по військових об'єктах у Криму", – зазначив Світан.

Він наголосив, що на півострові є 150 стаціонарних військових об'єктів, які залишилися ще з часів Радянського Союзу, і їх нікуди не пересунеш.

"А в нас уже з'являється можливість їх знищити протягом кількох місяців, навіть не заходячи до Криму, тобто дальніми засобами ураження: ракетами наземного та авіаційного базування. У нас з'явиться можливість завоювати перевагу в повітрі, наприклад, у Херсонській області, і рушити в бік Криму за допомогою авіаційної компоненти. Але це не можна вважати перехопленням ініціативи на полі бою", – сказав експерт.

Світан вважає, що планування наступальних операцій і самі наступальні операції, особливо на східному фронті, будуть у росіян у пріоритеті, а ми там будемо оборонятися.

"Тому, якщо дивитися на весь фронт, ініціатива у 2025 році буде у росіян, але щонайменше дві-три наступальні операції ми зможемо провести: повітряну – по Криму та його військовим об'єктам однозначно, локальні операції – в Брянській і Бєлгородській областях, і така можливість у нас є (наголошую, локальні, не стратегічні, оперативного рівня, не глибокого, на 20-30 км)", – зазначив експерт.

За його словами, знищення військових об'єктів у Криму 2025 року призведе до створення передумов для операції вже 2026 року, коли ініціатива повністю перейде до українських військ.

"По-іншому не вийде, надто вже багато зараз з боку росіян задіяно сил і засобів для виконання цього завдання. Тому наше завдання на наступний рік – якомога більше утримати росіян на східному фронті, знищуючи їхню армію, що наступає, і завдати серйозної повітряної поразки російським військам, перш за все, на Кримському напрямку", – підсумував Світан.

Дивіться відео інтерв'ю з полковником запасу Романом Світаном, у якому він поділився прогнозами на 2025 рік щодо війни з Росією:

Війна в Україні – останні новини

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Також у ГУР раніше повідомили, що дроном Magura V5 уражено три російських гелікоптери. За попередньою інформацією, члени екіпажу ворожих бортів також ліквідовані.

Як повідомляв Главред, ЗСУ відбили жорсткий штурм окупантів – президент України Володимир Зеленський розповів про ситуацію на фронті. За словами президента України, наразі найважча ситуація на Покровському та Курахівському напрямках.

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Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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